Cum ajung așa-ziși stăpâni de animale să încurce activitatea Biobazei?

04:02:23 / 24 Noiembrie 2015

articol paralel cu realitatea

daca as fi ziarist, mi-ar fi rusine cu acest articol... aia nu e biobaza e iadul animalelor, un lagar de exterminare care colcaie de jigodie si alte boli.. lagarul este administrat de un srl condus pe hartie de un fost hingher, radu daniel ionut.. in realitate, srl de hingheri apartine familiei cezarei popescu, angajata PMC, care sub paravanul surioarei stabilite in FRanta si cu nume exotic,a incercat un giumbusluc care vad ca inca tine.. e,insa, timpul ca DNA si ANI sa intrebe acesti patroni si administratori de ecarisaj de "sanatate"... nici fagadau, stan si mazare nu sunt straini de aceasta afacere.. pagina de sesizari ecarisaj a primariei blocheaza toate comentariile pertinente ale celor care vad dincolo de manipularea ordinara cu miile de caini care sunt toti rai si ne musca... Referitor la conditiile din asa-zisa biobaza, cainii sunt tinuti flamanzi, udati cu furtunul, tinut la gramada sa se sfasie...in privinta cezarei popescu ..aceasta isi pune functioanarele de la ecarisaj sa supravegheze comportamentul online al voluntarelor si a tuturor care trec pragaul ecarisajului.. se dau interdictii de a intra in ecarisaj, nu e permisa fotografierea cainilor.. multi caini sunt furati, iese cainele cu stapanul pana la pomul din fata imobilului si hingherii (majoritatea recidivisti din mediul rural) il ridica... am scos caini care mi-au murit de jigodie, am platiti milioane la veterinar, iar DSV tace, pt ca, nu e asa, Cta e o MARE FAMIGLIE.. inac ceva, ziaristo, normele legii sunt suspendate, fara norme o lege nu se aplica, astfel incat acesti profitori care au ridicat cainii fara lege vor plati PENAL..