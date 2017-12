Cum explică PNL Constanța refuzul de a respecta o hotărâre judecătorească

08:34:28 / 02 Noiembrie 2017

CAND DOI SE CEARTA , PIERD TOTI

Daca PNL a gresit sau nu refuzand reinscaunarea unui consilier caruia nimeni nu i-a simtit lipsa , ramane sa ne raspunda peste veacuri , istoricii . Ne vom opri asupra declaratiei pline de umor a dlui Gigel Piscina care declara ritos ca PNL Cta este " unita si inradacinata " . Aiurea ! Am vazut unirea cand a fost vorba de USL , si ce lupte fratricide au dus pentru eliminarea celor " vechi " si inscaunarea altora la fel de vechi . Umorul devine si mai gros decat iaurtul , in clipa in care Gigel scoate in evidenta si alte calitati ale PNL , respect pentru lege , respect reciproc , dezbatere , democratie . Are dreptate in ceea ce priveste groapa de gunoi a politicii . Am facut eforturi sa aflam unde este aceasta groapa , si, luandu-ne dupa miros , am aflat : in sediul parlamentului . Cu ocazia acestui conflict similar cu cel din Siria , aflam cu cat cinism au atentat liberalii la bonurile in valoare de 40 de lei cu ajutorul carora supravietuiesc cei 30.000 de mii de votanti PSD , toti formand electoratul de baza al PSD in Constanta . Se poate , dlor pesedisti sa permiteti ca soata acestora sa depinda de votul penelistilor ? Fiind la putere atatia ani ,de ce , ca partid social si democrat n-tii inceput marile reforme cu eradicarea saraciei in care se zbat milioane de romani ? Pe noi ne bucura faptul ca exista asemenea conflicte . Din acuzatiile pe care si le aduc cele doua tabere , deducem in ce hal se face politica in Romania si cine sut vinovatil principali : cei care I-au votat . Aferim !