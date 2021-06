Cum iti poti cumpara masina visurilor tale. Leasing247 vine cu solutia

S-a lansat cea mai noua platforma de leasing auto din Romania, leasing247.ro. Aici, poti explora diverse optiuni de finantare pentru a-ti achizitiona masina visurilor tale, la care nu ai putea spera cu plata cash.

Cumpararea unei masini este o decizie importanta. Compania de leasing auto leasing247.ro intelege perfect acest lucru, motiv pentru care au compilat o serie de avantaje si optiuni de finantare, pentru a lua cea mai buna decizia financiara.

De ce sa cumperi o masina prin leasing auto

Pentru cei care conduc mult, isi folosesc vehiculul intens, doresc sa isi mareasca capitalul, cauta mai multa flexibilitate in achizitii, leasingul auto poate fi optiunea excelenta. In plus, o masina noua iti ofera si libertatea de a o personaliza dupa bunul plac si de a fi la dispozitia ta oricand.

Cu rate fixe lunare si un avans in prealabil, cu un raspuns rapid la solicitari, platforma leasing247.ro te poate ajuta sa iti vezi visul indeplinit, de a-ti cumpara masina mult dorita.

Compania ofera finantare atat pentru masinile noi cat si pentru cele second-hand din Germania. Pur si simplu iti alegi masina dorita si ei se ocupa de toata documentatia, tu vei primi doar cheia. Da, se ocupa inclusiv de relatia cu finantatorii locali pentru a scapa de griji si batai de cap sau alte birocratii, alaturi de consultanta si suport 27/7, oricand ai nevoie.

Ca in orice serviciu, compania de leasing auto are ca obiectiv sa ofere cel mai bun serviciu clientilor sai, cu scopul de a obtine venituri mai bune si o productivitate ridicata. Astfel, pentru ca inteleg asteptarile si experientele clientilor, leasing247.ro se pozitioneaza foarte bine in piata, generand o mare satisfactie si loialitate oricarui client.

Care sunt avantajele achizitiei unei masini cu leasing auto prin leasing247.ro

Exista multe apecte pozitive atunci cand vine vorba de achizitia unei masini printr-un contract de leasing auto. Poate ca cel mai important beneficiu este costul scazut la achizitia masinii, pentru ca platesti doar un avans impreuna de rate lunare. In plus, sistemul buy-back, prin care oferi ca avans masina veche, poate fi optiune ideala pentru cei care nu dispun de suma de avans.

Iata cateva dintre cele mai importante avantaje ale unei colaborari cu leasing247.ro:

Plati lunare mici raportate la venituri;

Avans mic sau buy-back;

Posibilitatea de a achizitiona masina dorita;

Evitarea birocratiei si a intocmirii documentelor necesare unei achizitii;

Posibilitatea de achizitie a unei masini noi sau second-hand din Germania;

Beneficii fiscale lunare pentru companie;

Masina cu specificatii si dotari clase, kilometric reali, garantat;

In plus, in cazul companiilor, cumpararea unei masini prin leasing nu apare ca o crestere a datoriei comerciale. In acest fel, pot fi efectuate noi investitii fara riscul de penalizare din partea diferitelor insitutii de credit. La acest lucru insa trebuie adaugat ca masina poate fi dedusa ca si cheltuiala la plata impozitului pe profit sau a impozitului pe venitul personal.

Deci, ce mai astepti? Intra acum in legatura cu specialistii leasing247.ro pentru a negocia masina mult dorita!