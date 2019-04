Cum s-au pregătit autoritățile Constanței pentru sezonul estival

Pentru că numai mâine nu-i poimâine și se deschide sezonul estival 2019, Prefectura Constanța a convocat o ședință pregătitoare pentru ca vara să vină fără surprize neplăcute. La întâlnire au participat, alături de echipa Instituției Prefectului, reprezentantul regional al Ministerul Turismului și reprezentanți ai unităților MAI, primăriilor din localitățile riverane Mării Negre, ai patronatelor în turism, Asociației Investitorilor în Stațiunea Turistică Venus, Căpităniei Zonale Constanța, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcției de Sănătate Publică, DSVSA Constanța, Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, ABADL, Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din Constanța. „Pregătirea pentru sezonul estival implică o participare diversă, astfel încât reprezentativitatea celor prezenți să constituie premisele unei mai bune înțelegeri a nevoilor de acțiune și de implementare în sezonul estival și de mai coerentă colaborare între parteneri și beneficiari. Întâlnirea a debutat prin propunerea și acordul unanim de a constitui un Comitet de coordonare pentru sezonul estival 2019, în care să fie membri reprezentanții tuturor entităților prezente, Instituția Prefectului având rolul de coordonator”, se arată într-un comunicat trimis de Prefectura Constanța. Conform sursei citate, în cadrul ședinței a fost făcută o prezentare succintă a datelor referitoare la sezonul estival 2018 și, în baza acestora, evidențierea direcțiilor de acțiune ce trebuie avute în vedere pentru 2019: salvarea acvatică, punctele de prim-ajutor, elaborarea documentelor și alocarea sarcinilor pentru membrii Comitetului și modalitățile de coordonare.

APLICAȚIA MOBILĂ CARE IA PULSUL LITORALULUI

Un alt aspect important abordat la întrunirea de la Prefectură este legat de prezentarea unei aplicații pentru telefonie mobilă prin care turiștii să poată vedea, în timp real, atenționări meteo, eventuale interdicții și alte aspecte legate de zona litoralului. De asemenea, s-a vorbit, ca în fiecare an, despre lipsa forței de muncă, de pregătirea plajelor – ABADL a precizat că plajele sunt gata în proporție de 90% pentru sezonul estival 2019, de contractele între primării și entitățile furnizoare de servicii de salvamar și alocarea fondurilor bugetare. „În ceea ce privește bugetul pentru anul 2019, se impune a menționa că Primăria Corbu beneficiază pentru prima dată de fonduri dedicate pentru activități de salvamar - a fost cerut și aprobat un buget de 128.000 de lei pentru aceste activități. Per total, bugetul alocat în acest an primăriilor Constanța, Mangalia, Eforie, Năvodari, Costinești, Limanu, 23 August, Tuzla și Corbu este de peste 11.000.000 de lei, aproape dublu față de cel alocat în anul anterior (6.930.000 lei)”, se mai arată în comunicatul Prefecturii.