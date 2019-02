Cum te poţi proteja de radiaţiile telefonului mobil?

Toate smartphone-urile emit radiaţii prin antenele folosite pentru conectarea la celulele telecom. Unele smartphone-uri sunt mai „periculoase” decât altele, supunând utilizatorii la mai multe riscuri atunci când le folosesc pentru convorbiri telefonice, însă există câteva soluţii simple prin care expunerea la radiaţii poate fi măcar limitată, dacă nu eliminată complet, potrivit Go4it.

Care este limita de radiaţii emise de telefon în Uniunea Europeană?

În România şi în alte ţări din Uniunea Europeană, limita maximă admisă de radiaţii pe care un telefon mobil o poate emite este de 2.0W/kg per 10 g de ţesut, valoare exprimată de obicei sub forma SAR 2.0. Toate dispozitivele mobile care se vând pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să se încadreze în această limită.

Telefoanele care se vând în Statele Unite ale Americii trebuie să emită maximum 1,6W/kg per 1 g de ţesut. China încă nu are o reglementare pentru nivelul de radiaţii emise de dispozitivele mobile, însă este luată în considerare implementarea unei limite similare cu cea din Europa de 2.0W/kg per 10 g de ţesut.

Cum afli nivelul de radiaţii emise de către un smartphone?

Anumiţi producători oferă acces la aceste valori direct pe telefonul mobil într-un meniu secret. Acesta poate fi accesat apelând *#07# în aplicaţia de telefon. Anumite modele vor oferi informaţii detaliate, sau link-uri care duc pe site-ul companiei, unde pot fi găsite aceste informaţii, altele vor afişa doar certificările pe care modelul respectiv le-a primit de la diverse autorităţi din lume (FCC în SUA, CE în Europa, MCMC în Malaezia, etc.).

Dacă telefonul nu se vinde în mod oficial pe teritoriul Europei, există posibilitatea ca acesta să nu fie conform reglementărilor şi ar putea emite mai radiaţii peste limite, ducând la riscuri mai mari în utilizare. Acest lucru este valabil în special pentru dispozitivele vândute exclusiv în China, sau în alte ţări care nu impun astfel de limite. Desigur, foarte puţine modele, chiar şi fără certificări, depăşesc limitele din SUA sau Europa.

Există mai multe site-uri care adună informaţii despre radiaţiile emise de telefoane, însă multe dintre ele nu sunt actualizate:SAR CheckersauS21. Cel mai simplu este însă să accesaţi site-ul oficial al companiei producătoare şi să căutaţi informaţii despre radiaţiile emise de modelul de telefon pe care îl utilizaţi. Uneori, aceste informaţii pot fi găsite şi în manualul de utilizare al telefonului sau în meniul de setări.

Cum să te protejezi de radiaţiile unui telefon?

1. Foloseşte căşti pentru a vorbi la telefon

Valoarea SAR este măsurată atunci când dispozitivul iniţiază un apel de voce, la nivelul urechii utilizatorului. Astfel, cea mai simplă metodă pentru a nu te expune la radiaţiile unui telefon este să nu vorbeşti cu el la ureche. Poţi folosi o pereche de căşti cu fir pentru a reduce semnificativ nivelul de radiaţii la care te expui, multe dintre smartphone-urile din zilele noastre fiind livrate cu o astfel de pereche de căşti în pachet.

De asemenea, poţi folosi funcţia „speaker”, vocea interlocutorului fiind redată prin intermediul difuzoarelor telefonului, însă aceasta transformă discuţia dintr-una privată într-una publică. Utilizarea unei boxe wireless este de asemenea o soluţie similară.

Căştile wireless ar trebui să reducă nivelul de radiaţii la care utilizatorul este expus, însă şi acestea emit la rândul lor radiaţii, întrucât folosesc standardul Bluetooth, care funcţionează tot pe bază de unde radio, asemeni antenei GSM. Desigur, nivelul de radiaţii emis de o pereche de căşti wireless este mult mai mic.

2. Nu vorbi la telefon atunci când ai semnal slab, sau în spaţii închise

Probabil că aţi observat că utilizarea unui smartphone într-o zonă cu semnal slab scade semnificativ autonomia faţă de utilizarea lui într-o zonă cu acoperire bună. Acest lucru se datorează faptului că telefonul amplifică puterea antenei pentru a putea prinde un semnal cât mai bun pentru a asigura o conexiune fără întreruperi în cazul unui apel sau pentru o conexiune la internet.

Poţi evita să foloseşti telefonul în astfel de situaţii, nivelul de radiaţii emis de telefon fiind semnificativ mai mare. În lifturi, în subsoluri şi alte zone bine ecranate de pereţi de ciment, semnalul este de obicei foarte slab. Cei care locuiesc într-o zonă cu acoperire slabă pot să îşi instaleze acasă amplificatoare se semnal GSM, pentru a asigura o conexiune mai bună către celulele telecom.

De asemenea, utilizarea telefonului în vehicule ar putea fi mai periculoasă din cauza materialelor metalice din jur, care reflectă radiaţiile către interior. Este valabil atât pentru vorbitul la telefon în maşină, tren sau autobuz, cât şi în avion înainte de decolare sau după aterizare. Lăsarea antenelor telefonului pornite în zbor poate expune şi alte persoane din jur la radiaţii.

Dacă aveţi posibilitatea, folosiţi un telefon cu fir atunci când aveţi această opţiune.

3. Nu purta telefonul în buzunar

Acest sfat se adresează exclusiv celor care obişnuiesc să poarte telefonul mobil în buzunarul de la pantaloni. Există studii care au găsit legături între radiaţia emisă de telefoanele mobile şi deteriorarea calităţii spermei şi ovarelor. Expunerea pe perioade lungi ar putea accelera infertilitatea. În cazul în care aveţi posibilitatea, purtaţi telefonul într-un ghiozdan, o geantă sau în mână şi poziţionaţi întotdeauna telefonul pe masă, pentru a vă proteja mai bine de radiaţii.

4. Reduceţi timpul de vorbit la telefon

O altă soluţie relativ simplă este limitarea convorbirilor telefonice în toate situaţiile. În cazul în care aveţi opţiunea, încercaţi să daţi mai multe mesaje text prin intermediul serviciilor SMS sau aplicaţiilor de chat.

5. Opriţi telefonul noaptea

Aceasta este o soluţie extremă, însă ar putea să ajute în cazul celor care au probleme cu somnul. Radiaţiile telefoanelor pot afecta calitatea somnului, iar oprirea acestuia va scădea nivelul de radiaţii la care vă expuneţi în timpul somnului. Dacă vă bazaţi pe telefon pentru funcţia de alarmă, puteţi pune telefonul în mod avion, funcţie care opreşte toate antenele. Anumite modele de smartphone-uri se pornesc automat pentru a activa alarma, chiar dacă sunt oprite.

Concluzii

Nu putem să ne protejăm complet de radiaţiile dispozitivelor mobile în zilele noastre. Primul pas este alegerea unui smartphone care emite radiaţii cu mult sub limitele legale admise, iar apoi putem folosi metodele de mai sus pentru a limita expunerea la acestea. Surs: Go4it