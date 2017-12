Cum va fi vremea în acest sfârșit de săptămână

Va fi timp frumos în acest weekend în Dobrogea, cu toate că vremea se răcește considerabil. Vineri, 1 aprilie, vremea se menţine în general frumoasă şi deosebit de caldă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare după-amiaza şi noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 25 grade C, mai coborâte în Deltă, iar cele minime între 9 şi 13 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, vremea se va răci faţă de ziua precedentă, însă va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 14 grade C, iar cele minime între 2 şi 6 grade C. Duminică, 3 aprilie, vremea va fi normală termic. Cerul va fi însorit, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 15 grade C, iar cele minime între 2 şi 6 grade C.