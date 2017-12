Cupa României este în vitrina Tomisului, urmează campionatul!

CVM Tomis Constanţa şi-a adjudecat cu emoţii Cupa României, după o finală de cinci seturi cu VCM Piatra Neamţ. Un meci care părea uşor la prima vedere, ţinînd cont de cele două dispute directe din sezonul regulat, încheiate cu 3-0 pentru constănţeni, s-a dovedit extrem de greu de cîştigat! „Dacă ne mergea jocul ca de obicei, nu cred că am fi avut probleme. Totul a pornit de la preluare: ei au servit planat şi noi am greşit destul de mult”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. Într-adevăr, nemţenii şi-au surprins adversarii cu serviciile tactice, la care Tănăsescu, Daivison, Ashlei şi Voinea nu au reuşit întotdeauna cea mai bună recepţie. „Astăzi (n.r. - miercuri) nu am reuşit să preluăm corect serviciul planat, ceea ce m-a îngrijorat. Au fost jucători care au acuzat oboseala, n-au avut “scînteie” în picioare, de aceea trebuie să avem grijă la antrenamentele din zilele următoare”, a recunoscut antrenorul principal Stelio De Rocco. Totuşi, în cele din urmă, ceva a făcut diferenţa între cele două finaliste! „Diferenţa cred că a făcut-o maturitatea în joc a echipei noastre. Am reuşit să revenim de la 2-1 pentru adversari şi plusul nostru de valoare ne-a ajutat să cîştigăm cupa”, a opinat Florin Voinea. „Cred că am făcut diferenţa la capitolul dăruire: astăzi am jucat cu mult suflet!”, a spus şi Ashlei Nemer, cel mai bun jucător al meciului de miercuri. „Întotdeauna vreau să dau totul pe teren, pentru că asta e meseria mea, să joc volei cît mai bine, indiferent de situaţie! Astăzi am fost puşi în dificultate şi trebuia să găsim soluţii”, a mai spus brazilianul, care în finala cupei şi-a încurajat în permanenţă coechipierii, în momentele de cumpănă ale partidei. „Nu poţi cîştiga mereu cu 3-0! În acest sezon am jucat mai multe meciuri decît oricare altă echipă din România, am avut de suportat multă presiune, dar asta nu este o scuză. Mă bucur că am rezistat bine presiunii şi ne-am adaptat acestui ritm intens. Important este că această echipă ştie cum să cîştige chiar şi atunci cînd nu este în cea mai bună formă, şi pentru asta îi iubesc pe jucători!”, a conchis De Rocco.

Sîmbătă şi duminică, vine Zalăul!

Voleibaliştii constănţeni nu au prea mult timp pentru sărbătorit, pentru că meciurile grele din acest sezon încă nu s-au încheiat! Sîmbătă şi duminică, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa vor avea loc primele două jocuri dintre Tomis şi Remat Zalău contînd pentru semifinalele Diviziei A1. „Aşa cum am mai spus, la Izmir am avut vîrful de formă, a urmat reculul, dar încet-încet ne revenim şi cred că profesionalismul jucătorilor îşi va spune cuvîntul. În următoarele patru-cinci săptămîni se decide campionatul şi cu siguranţă vom fi gata să cîştigăm încă un titlu”, a declarat, optimist, antrenorul canadian.

Nemţenii vor să revină la Constanţa, pentru finala campionatului!

VCM Piatra Neamţ a fost aproape de o surpriză la Constanţa, cedînd abia în tie-break finala Cupei României. Totuşi, conducerea clubului a apreciat prestaţia jucătorilor şi este optimistă pentru semifinalele play-off-ului, în care adversara va fi Dinamo Bucureşti. „Cred că s-a greşit în setul patru, cînd tînărul Matei poate a fost ţinut prea mult în teren. Dar, per ansamblu, echipa s-a comportat peste aşteptări şi eu sînt foarte mulţumit. Dacă vom juca la fel şi cu Dinamo, eu zic că finala nu are cum să ne scape!”, a declarat directorul executiv Constantin Niţă. „Vrem să recîştigăm locul 2, pe care l-am pierdut pe parcursul campionatului. Ne aşteaptă meciuri grele cu Dinamo, sîmbătă şi duminică, apoi ne vom gîndi la finală!”, a spus antrenorul principal Dan Gavril. Obiectivul jucătorilor nemţeni este obţinerea a cel puţin unei victorii în cele două partide programate sîmbătă şi duminică, în Bucureşti!