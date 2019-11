Dan Barna rămâne la șefia USR

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, miercuri, că trei sferturi dintre membrii de partid care au participat la votul online au considerat că trebuie să continue în fruntea acestei formaţiuni politice. "Avem rezultatul consultării membrilor asupra poziţiei mele în calitate de lider al partidului. A fost o întrebare pe care am pus-o cumva ca urmare a rezultatului alegerilor, unde am avut cumva aşteptări mai mari decât rezultatul pe care l-am obţinut, şi, atunci, cum USR a rezolvat de fiecare dată astfel de situaţii prin consultarea membrilor şi de această dată am optat pentru această variantă. Întrebarea pe care am adresat-o este: 'Consideraţi că Dan Barna ar trebui să-şi dea demisia de la conducerea USR?'. Decizia colegilor noştri este aceea de a continua în această poziţie. 75% - practic trei sferturi din partid (?!) - au considerat că nu este cazul să îmi dau demisia. Rezultatele în mod concret sunt 74,47% au răspuns nu la întrebare, 24% au răspuns da. Practic, 7.189 de membri consideră că trebuie să continuăm", a precizat Barna, într-o conferinţă de presă. El a adăugat că decizia membrilor USR este "clară", "neechivocă" şi interpretează acest mesaj, după experienţa de la prezidenţiale şi experienţa de trei ani, că partidul trebuie să continue la alegerile locale şi pentru "guvernarea onestă şi competentă despre care Alianţa USR PLUS a vorbit constant". "Este practic un rezultat pentru care le mulţumesc colegilor, este un rezultat care ne obligă şi mă obligă să ne întărim, să ne concentrăm pe următoarele obiective politice. Vom avea duminică alegeri. Îndemn electoratul să meargă la vot.", a declarat Dan Barna. Membrii USR au votat online, începând de vineri, timp de cinci zile, privind rămânerea sau nu a lui Dan Barna la conducerea partidului. 9.654 de membri au votat electronic în cele cinci zile ale consultării interne, potrivit unui comunicat al USR. Consultarea a fost făcută la solicitarea liderului USR, după rezultatul alegerilor prezidenţiale în care a obţinut 15% din voturi, situându-se pe locul al treilea.