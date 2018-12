Dăncilă, despre președinția Consiliului UE, raportul MCV și rezoluția PE

07:39:29 / 14 Noiembrie 2018

GUV "MEU"

Un act de TRĂDARE!!!..Una națională a lui WC JOHANIS in care a DECLARAT că guvernul PSD și ALDE nu e pregătit pentru preluarea președinției rotative in UE..MINCIUNI grosolane, Dezinformare ,Cum poți spune așa ceva despre un guvern care de doi ani la rând duce ECONOMIA ROMÂNIEI PE LOCUL UNU IN UE la creșterea economică !!!!!.. DEZINFORMAREA marcă înregistrată PDL PNL CIUMA NEAGRĂ și WC JOHANIS... TRĂDĂTORii PDL PNL CIUMA NEAGRĂ au VOTAT CA ROMÂNIA SA FIE SANCȚIONATĂ !!!!!..UNIC ISTORIA PARALMRTULUI EUROPEAN.. Grupul PDL PNL CIUMA NEAGRĂ in FRUNTE CU MONIKA MAKOVEI și Cezar Preda ar trebui sa fie declarate persoana non grata ridicândulise cetățenia română !!!!..Iar WC JOHANIS să fie judecat pt ÎNALTĂ TRĂDARE in urma declarației IRESPONSABILEI cum că România nu e pregătită .......