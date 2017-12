Daruri și colinde pentru copiii internați și persoanele cu dizabilități

Dar din dar se face Rai! Membrii Asociației pentru persoane cu dizabilități neuro și locomotorii „Carmen Sylva” din Constanța au fost vizitați de elevii și profesorii clasei a XI-a din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul“ însoțiți de către IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Acțiunea „Dăruind vei dobândi” a avut dublu scop: pe de-o parte acela de a-l cinsti pe ocrotitorul clasei, Sfântul Nicolae, și, pe de altă parte, de a aduce o rază de bucurie în sufletul semenilor în luna bucuriei, când creștinii sărbătoresc Nașterea Domnului și pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor.

Inițiativa a fost a elevilor, care au dăruit 30 de pachete de alimente, câte unul pentru fiecare membru al Asociației. Sub conducerea prof.dr. Carmen Ciornea, diriginta clasei, liceenii au pregătit un moment muzical-literar, cu poezii religioase și colinde tradiționale. Despre eveniment, IPS Teodosie a declarat: „Ei sunt semenii noștri, pe care Hristos îi iubește atât de mult, iar Sfântul Nicolae îi ocrotește. Suntem fericiți că am avut ocazia să ne întâlnim, așa cum facem în fiecare an de sărbători. Dumnezeu să le ajute și lor, și nouă, să-i îmbrățișăm cu dragostea noastră“.

De asemenea, elevi ai Seminarului Teologic au dăruit 120 de pachete cu daruri (dulciuri, jucării și fructe) pentru copiii internați în secția Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Cu acest prilej, IPS Teodosie a declarat: „Pentru mine, ca păstor, copiii sunt pe primul loc. De aceea, îi mângâiem, îi binecuvântăm și le aducem cele necesare pentru a intra în sărbătoare cu voie bună și cu bucurie”.