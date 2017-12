„De acum încolo, încotro?“

Proiectul internațional ”World Space Week”, demarat în anul 1999 de Organizația Națiunilor Unite, s-a celebrat anul acesta în perioada 4-10 octombrie 2017, iar la Școala „Gheorghe Țițeica” din Constanța a avut loc a opta ediție, prima fiind în 2010. Tema de anul acesta a fost lansată sub formă de întrebare: „Where next?”, iar aceasta a devenit subiect de dezbateri pentru școlarii pasionați de tainele universului. „Elevii claselor gimnaziale s-au implicat în realizarea de machete ale sistemului nostru solar, punând în aplicare cunoștințele dobândite la orele de geografie, dar și noțiuni pe care le-au cules din enciclopedii ori documentare de televiziune“, precizează consilierul de imagine al școlii, prof. Veronica-Diana Hagi. „M-am uitat la un documentar despre interiorul Terrei pe Discovery și m-am gândit să fac și eu o machetă cu acesta. Am căutat pe internet și am văzut o grămadă de sugestii, așa că am confecționat și eu miezul planetei din polistiren, mult aracet, hârtie colorată și acuarele. Mi-a plăcut enorm“, a mărturisit Anamaria Buliga, elevă în clasa a VII-a A.

Dacă elevii claselor pregătitoare au colorat nave spațiale, planete, astronauți, o activitate perfect adaptată vârstei lor, cei ai claselor I-IV au creat benzi desenate cu texte în limba română și în limba engleză, în care au încercat să redea o întâlnire cu extratereștrii. De asemenea, sub îndrumarea profesorilor de limba și literatura română, engleză și franceză, elevii de gimnaziu au realizat cărticele cu texte și desene prin care au răspuns, în funcție de propria imaginație, la întrebarea Încotro de-acum înainte?. Ei au abordat probleme stringente ale omenirii: suprapoluarea, epuizarea resurselor naturale, poluarea, colonizarea altor planete într-un viitor nu foarte îndepărtat. „În fiecare an, la început de octombrie, mobilizarea pentru proiectul Săptămâna Spațiului Cosmic este atât de mare în școala noastră, încât nu avem motive să renunțăm la el. Ne întrebăm mereu dacă nu s-au săturat, poate, copiii de acest eveniment, dar numărul mare de participanți ne motivează să mergem mai departe. Spațiul cosmic este un subiect atât de interesant pentru ei, atât de pasionant la această vârstă, încât rezultatele sunt peste așteptări”, a declarat responsabila acestui proiect în Școala ”Gheorghe Țițeica”, bibliotecara instituției, Anca Moșoiu.