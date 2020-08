Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto sunt în negocieri pentru a se alătura distribuţiei filmului "Gucci", pe care îl pregăteşte regizorul Ridley Scott, care a ales-o pe Lady Gaga ca protagonistă şi care şi-a confirmat deja participarea, relatează EFE, preluată de Agerpress.



Studioul MGM poartă discuţii şi cu Jack Huston şi Reeve Carney pentru a se alătura acestui film despre asasinarea lui Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă.



De Niro (dublu laureat cu Oscar pentru "The Godfather: Part II", 1974; şi "Raging Bull", 1980) şi Pacino (câştigător al unui Oscar pentru "Scent of a Woman", (1992) se numără printre cei mai mari actori din istoria Hollywoodului. Anul trecut ei şi-au încrucişat drumurile în monumentalul film "The Irishman" (2019) al lui Martin Scorsese.



La rândul său, Adam Driver este unul dintre actorii momentului datorită nominalizărilor la Oscar pentru "BlacKkKlansman", 2018;şi "Marriage Story", 2019 şi rolului lui Kylo Ren din utima trilogie "Star Wars". El a avut contribuţii remarcabile şi în filmele "Silence" (2016), "Paterson" (2016) sau "Logan Lucky" (2017).