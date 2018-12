De Sf. Nicolae e dezlegare la pește. Cum îl alegem, cum să-l preparăm

In perioadele de post, in zilele cu dezlegare, peştele este unul dintre cele mai cumpărate alimente.

Este bine să cunoaşteţi răspunsul la intrebarea: "Cum se cumpără peştele?".

Fără indoială, cel mai gustos peşte este cel pe care il mănănci imediat ce a fost pescuit. Mai greu insă dacă nu eşti pescar. Deşi, de la o vreme, aproape că nu există pescărie fără bazin cu peşte viu. Deci, se poate şi... pescuit la magazin.

Dacă totuşi nu poţi să-l cumperi abia scos din apă, sunt căteva reguli (simple) de urmat.

1. Cercetaţi intotdeauna urechile (branhiile)! Dacă sunt roşii, atunci peştele e proaspăt. Cănd sunt albe, e semn sigur că peştele e vechi.

2. Peştele vă poate face semn şi"cu ochiul" (!) dacă e proaspăt sau nu. Mai precis, dacă are ochiul bombat şi strălucitor, atunci nu trebuie să aveţi nici o temere, peştele e proaspăt. Insă dacă ochiul este infundat, turtit şi şi-a şierdut strălucirea e mai bine să căutaţi o altă tarabă, cu siguranţă a fost pescuit de multă vreme.

3. Un alt semn este mirosul. Este ştiută vorba:"Peştele de la cap se-mpute". Dar nu e nevoie să vă mute nasul din loc! Cănd incepe să se descompună are un miros mai greu, care este sesizabil la branhii, la gură, pe burtă şi sub inotătoare.

4. Dacă nu vreţi să fiţi ironizat pentru că apropiaţi peştele de nas, puteţi incerca o altă probă: străngeţi intre două degete peştele in zona de sub coaste. Dacă este moale, atunci peştele e vechi. La fel dacă are burta moale.

5. Cănd ridicaţi un peşte ţinăndu-l de inotătoarea dorsală observaţi dacă el rămăne drept sau devine mlădios şi se indoaie. Este proaspăt numai dacă stă drept!

6. O ultimă probă, numai pentru peştele cu solzi! Băgaţi unghia sub un solz. Dacă se ridică uşor, peştele e proaspăt. Dacă stă lipit de trup, atunci este vechi.

Reţete cu peşte

Borş din cap de crap

Ingrediente: un kg de cap de crap, 200 g ceapă, 100 g morcovi, 100 g albitură, 500 g de roşii, 50 ml ulei, 25 g bulion, 750 ml borş, două linguri de orez, pătrunjel, leuştean, sare.

Preparare: Ceapa, prazul, ardeiul, morcovii, albitura se spală, se toacă mărunt şi se pun la fiert intr-un litru şi jumătate de apă rece cu sare. Orezul se alege, se spală şi se adaugă şi el in apa care fierbe. Cănd legumele sunt pe jumătate fierte, se adaugă capetele de crap (după ce acestea au fost curăţate, spălate şi li s-a scos osul amar). Roşiile se spală, se dau pe răzătoare sau prin maşina de tocat după ce li s-au eliminat pieliţele. Se adaugă zeama in care fierb celelalte ingrediente. Borşul se dă separat in clocot, impreună cu leuşteanul. Se lasă la fiert un sfert de oră. Se toarnă borşul fiert peste zeama din cealaltă oală. Se adaugă pătrunjelul tocat.

Saramură de peşte

Ingrediente: un peşte de un kg, o căpăţănă de usturoi, doi ardei iuţi, doi ardei capia, trei roşii, sare grunjoasă.

Preparare: Peştele se curăţă, se spală, se dă cuÂpuţină sare in interior, dacă are solzi aceştia nu se curăţă. Pe foc se pune o tablă pe care se presară sare grunjoasă, se lasă să se incingă, după care se pune peştele intreg. După ce peştele s-a fript pe ambele părţi, se curăţă tabla de sare şi se pun la copt roşiile şi ardeiul capia pănă cănd capătă o culoare maronie. Cănd sunt gata se curăţă de coajă şi se taie in cubuleţe. Separat, se pune un vas cu apă pe foc şi cănd aceasta este calduţă se pune ardeiul iute tocat şi usturoiul pisat, acestea nu trebuie fierte. Peştele fript se curăţă de piele şi aceasta cu sarea pe ea se pune in vasul cu apă caldă, usturoi şi ardei iute timp de cinci minute, după care pieliţa se aruncă. In acelaşi vas se adaugă roşiile şi ardeii copţi. Peştele se aşază intr-un vas, deasupra lui se toarnă zeama cu legume şi verdeaţă din belşug.