De vorbă, de poze, de viaţă, cu oamenii de la malul mării... Expoziție PEOPLE OF ROMANIA, la Constanța

TATAIA anunță lansarea expoziției PEOPLE OF ROMANIA, Litoral. Vernisajul va avea loc pe 3 octombrie la Muzeul de Artă Constanța unde vom prezenta lucrările și poveștile artiștilor implicați în proiect, lucrări realizate cu ocazia unei incursiuni de documentare în mai multe așezări de la malul Mării Negre. Expoziția va putea fi vizitată până pe 28 octombrie.

După PEOPLE OF ROMANIA Valea Hârtibaciului și PEOPLE OF ROMANIA București, cu ocazia sărbătorii a 100 de ani de la Marea Unire și 140 de ani de la alipirea Dobrogei de România am organizat o rezidență de documentare pe litoral, pe o distanță aproximativ 100 de km de coastă a Mării Negre, într-o regiune unde sute și sute de ani au conviețuit în pace și armonie mai bine de zece etnii, ca un exemplu de bune practici pentru întreaga Europă.

Am cutreierat prin 15 așezări, deopotrivă stațiuni și sate turistice cât și sate din imediata apropiere a mării, practic am stat de vorba cu localnici și în general cu români de prin toate regiunile țării. Puteți vedea aici harta cu localitățile pe care le-am vizitat http://tiny.cc/l9etuy. În urma acestei documentări am strâns peste 100 de interviuri, iar 30 dintre acestea se vor regăsi în expoziția găzduită de Muzeul de Artă Constanța. Astfel vizitatorii vor putea să asculte povestirile și să privească fotografiile acestor oameni. Cei care au cules povești sunt: Ioana Cîrlig, Andra Aron, Vlad Bâscă, Mugur Grosu, Vlad Petri, antropologul Alexandru Iorga și Mihai Sibianu inițiatorul și curatorul proiectului. “Odată ieșit din agitația stațiunilor, [re]descoperi satele cu liniștea lor, poveștile și istoriile lor, cu oameni care muncesc la câmp sau pe lângă gospodărie. Descoperi sate care au fost segmentate de sistematizări multiple sau de canale și mai apoi redenumite, sate depopulate, familii care pendulează între România și străinătate, amintirea populațiilor germane care au întemeiat sate în Dobrogea și care au dispărut de demult. Poți descoperi traume mocnite – care izbucnesc neprovocate chiar și după zeci de ani, povești simple și sincere ale oamenilor care au fugit de oraș și au găsit în sate oaze de liniște, povești complicate de împăcare după relocările din localitățile natale, oameni resemnați sau care au reușit să-și urmeze visul și luptă, descoperi bucuria oamenilor de a fi vizitați și de a interacționa cu străini, le descoperi curiozitatea”, spune Alexandru Iorga.

PEOPLE OF ROMANIA este un proiect ambițios care își propune o incursiune artistică, subiectivă și sensibilă, asupra poveștilor de viată ale românilor din zilele noastre. Nu căutăm senzaționalul de amorul artei, ci considerăm că fiecare om are o poveste care merită să fie împărtășită și altora. La 100 de ani de la Marea Unire promovarea diversității face parte integrantă din obiectivele proiectului nostru. Ne propunem să cercetăm poveștile tuturor românilor, indiferent de gen, vârstă, etnie, de locul de rezidentă sau de statutul social. Strângem povești exprimate prin fotografie, istorisiri orale, mărturii scrise și videoclipuri scurte. Mai mult decât un proiect cu valoare artistică, PEOPLE OF ROMANIA își propune să dezvăluie în primul rând povestea necunoscutului de lângă noi alături de care ne împărțim viața de zi cu zi. Suntem o comunitate online deschisă atât profesioniștilor cât și tinerilor talentați și pasionați de fotografie, film, scris și explorări antropologice care pornesc în căutarea acelor experiențe și emoții care ne aduc mai aproape unii de alții.

În ultimul an și jumătate am cules peste 300 de povești, iar anul acesta a venit momentul că proiectul nostru să meargă mai departe. Pentru a patra etapă, vom realiza același tip de interviuri în diaspora cu români stabiliți în Londra, Madrid și Berlin. Cercetarea va avea loc toamna asta în lunile octombrie și noiembrie direct în comunitățile de români aflate în aceste orașe. Cu rezultat al cercetării noastre vom organiza două expoziții la București și Cluj și vom tipări unui album de 250 de pagini.

Despre platforma TATAIA TATAIA captează și expune mentalul colectiv, documentând istoria actuală. TATAIA îți contaminează imaginația creativă. Este un producător de conținut cultural trans-disciplinar care populează scena de artă contemporană cu artiști, lucrări și idei pe care le arată în premieră. TATAIA este un conglomerat de viziuni subiective despre cultura romanească, despre oameni și viața din România, să-i zicem "folclor românesc contemporan".

Vernisaj: 03 octombrie 2018, ora 17:00

Durata expoziției: 4 - 28 octombrie 2018

Locație: Muzeul de Artă din Constanța, Bulevardul Tomis 82-84

