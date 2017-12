Debut „de foc” pentru Simona Halep

Calificată direct în turul secund al turneului de la Brisbane, dotat cu premii în valoare totală de un milion de dolari, tenismena constănțeană Simona Halep va începe noul sezon din circuitul WTA cu un meci dificil, împotriva unui fost lider mondial. Principala favorită şi nr. 2 WTA se va duela pentru un loc în sferturile de finală cu Victoria Azarenka (Belarus), locul 22 WTA, care a trecut în runda inaugurală de rusoaica Elena Vesnina (locul 115 WTA), sportivă venită din calificări, cu scorul de 6-2, 6-0, după o oră şi 27 de minute de joc. Halep şi Azarenka s-au mai întâlnit până acum de trei ori, ultima oară în sferturile de finală de la US Open, atunci când tenismena constănțeană s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4. Precedentele partide, ambele disputate în 2012, s-au încheiat cu victoria sportivei din Belarus, în optimile de finală ale turneului de la Doha, cu scorul de 6-3, 6-1, şi în aceeaşi fază la Linz, cu scorul de 6-1, 6-1. „Cred că va fi un meci frumos, dar foarte dificil. Pentru mine reprezintă o mare provocare, mai ales că am jucat la US Open și am învins-o, dar acum este primul meci al anului și vreau să văd cât de bine joc în acest moment”, a spus Halep. Prezența în turul secund îi asigură constănțencei în vârstă de 24 de ani un cec în valoare de 12.077 de dolari și 55 de puncte WTA.

BEGU ȘI NICULESCU, ÎN OPTIMI LA SHENZEN

Cele trei tenismene române prezente pe tabloul principal al turneului de la Shenzhen (China) au evoluat luni dimineața în primul tur al competiției dotate cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Cap de serie nr. 3 și locul 31 WTA, Irina-Camelia Begu, a trecut de Lara Arruabarena (Spania, 86 WTA), cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră şi 29 de minute, și va juca în faza următoare cu Anna-Lena Friedsman (Germania, 95 WTA). Și Monica Niculescu, cap de serie nr. 4 și locul 39 WTA, a ajuns în optimi, după ce a învins-o pe Anastasija Sevastova (Letonia, 113 WTA), cu scorul de 1-6, 6-4, 6-3, după o oră şi 46 de minute de joc, și se va lupta pentru un loc în sferturi cu Timea Babos (Ungaria, locul 70 WTA). Prin prezența în optimi, Begu și Niculescu și-au asigurat câte 30 de puncte WTA şi câte un cec în valoare de 4.928 de dolari. În schimb, Andreea Mitu, locul 96 WTA, a cedat în primul tur în fața Katerinei Siniakova (Cehia, 102 WTA), cu scorul de 3-6, 3-6, după o oră şi 13 minute, și va primi pentru participarea la Shenzen un punct WTA și un cec în valoare de 3.199 de dolari.

În proba de dublu, perechea formată din Monica Niculescu și Vania King (SUA) s-a calificat în sferturile de finală, cele două învingându-le în runda inaugurală pe favoritele nr. 2, Chia-Jung Chuang (Taiwan) și Oksana Kalashnikova (Georgia), cu scorul de 7-5, 6-3, după o oră şi 30 de minute. Pentru un loc în semifinale, Niculescu și King, care și-au asigurat 60 de puncte WTA și un cec în valoare de 2.623 de dolari, se vor duela cu dublul alcătuit din Irina Kromaceva (Rusia) și Lidzia Marozava (Belarus).

DEBUT PERFECT PENTRU DULGHERU

Aflată pe locul 69 WTA, Alexandra Dulgheru s-a calificat în turul secund al turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii de 250.000 de dolari. Românca a trecut în runda inaugurală de favorita nr. 8, Alison Van Uytvanck (Belgia, 44 WTA), cu scorul de 1-6, 6-2, 6-4, după o oră şi 41 de minute. Pentru un loc în sferturi, Dulgheru va juca în compania învingătoarei dintre Iulia Putintseva (Rusia, 77 WTA) şi Marina Erakovic (Noua Zeelandă, locul 135 WTA), beneficiara unui wild-card. Pentru calificarea în turul secund, Dulgheru va primi 30 de puncte WTA şi un cec de 3.310 de dolari.

