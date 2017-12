Decan de la „Ovidius“ acuzat de plagiat. Vezi replica universitarului

În ultimele luni se vorbește tot mai des despre plagiat. Furia verificărilor, începută cu scandalul în care este implicat fostul premier al României Victor Ponta, s-a extins la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ superior. Zilele trecute, ne-a parvenit la redacție, din partea unui "grup de cadre universitare" care nu ne-a livrat mai multe informații privind identitatea persoanelor care aderă la el, raportul unei verificări anti-plagiat care a avut ca țintă lucrarea de doctorat a decanului Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Ovidius" Constanța, prof. univ. dr. Cerasela Spătariu. Conform informațiilor primite, actualul decan de la Științe Economice ar fi plagiat 47% din teza de doctorat susținută în 2004, la Academia de Studii Economice București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, sub îndrumarea prof. univ.dr. Aurel Ișfănescu.

Vă prezentăm raportul pe care grupul de cadre universitare afirmă că l-a obținut prin trecerea respectivei lucrări de doctorat printr-un soft anti-plagiat.

Raport de Originalitate (Raport de Detectare a Plagiatului) pentru doctorat spatariu.pdf - 47% plagiat

În baza acestei sesizări am contactat-o pe profesoara universitară vizată, care cunoștea în detaliu acuzele și a declarat că totul este o făcătură. "Am mai pățit o chestiune din aceasta în primăvară, în campania pentru alegerea conducerii Universității "Ovidius" din Constanța. Am arhivat toate atacurile la adresa mea, am contactat un avocat și intenționez să mă adresez instanței pentru a mi se face dreptate. Am studiat fiecare din cele 11 link-uri enumerate în acel raport de originalitate pe care se bazează acuzele privind plagiatul și am constatat că opt dintre ele au fost postate pe internet în 2015, două sunt pe internet din 2008 și unul din 2014. Deci toate informațiile după care se presupune că am plagiat sunt postate mult după 2004, anul în care eu am susținut doctoratul. Mai mult, la unele din aceste link-uri este listată fără precizarea autorului teza mea de doctorat sau o carte publicată de mine care conține cel puțin un capitol din teza mea de doctorat. Chiar sunt curioasă să aflu cine mi-a postat teza de doctorat pe internet fără a-mi cere acceptul, pentru că această faptă reprezintă violarea drepturilor de autor. Mai mult, postările respective sunt folosite acum pentru știrbirea imaginii mele", a declarat Cerasela Spătariu.

În cadrul demersului jurnalistic, ne-am îndreptat cu întrebări și către conducerea Universității "Ovidius", pentru a face lumină în acest caz, în care unul din decanii Universității este acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Redăm întrebările adresate conducerii UOC printr-o adresă oficială remisă miercuri, 16 noiembrie, la care nu am primit încă răspuns.

1. Universitatea "Ovidius" a achiziționat un soft anti-plagiat? (n.r. - Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior a recomandat UOC cumpărarea unui astfel de soft, în cadrul raportului care a dus anul acesta la retrogradarea gradului de încredere pe care îl are Universitatea "Ovidius")

2. La nivelul UOC există reclamații sau sesizări privind plagiatul? Câte sesizări sunt înregistrate, câte sunt soluționate și câte sunt în lucru? (Dacă este posibil, vă rugăm să ne comunicați numele și funcțiile celor vizați de reclamațiile în cazul cărora plagiatul s-a confirmat)

3. Universitatea se va autosesiza în baza prezentei adrese în ce privește posibilul plagiat din teza de doctorat a prof. univ. dr. Elena Cerasela Spătariu (Barbu)?

4. Care sunt pașii de urmat la nivelul UOC în cazul în care se primește o sesizare privind plagiatul în teza de doctorat a unui cadru universitar care are relații contractuale cu Universitatea? (Ce verificări sunt efectuate, care sunt măsurile administrative care se pot adopta, există și măsuri pecuniare?)

Vom reveni cu amănunte în acest caz după ce vom primi un răspuns la adresa oficială remisă miercuri.