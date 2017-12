Decepții, decese, accidente... cum le putem depăși?

06:27:18 / 05 Noiembrie 2015

Medici expirati

Voi dati sfaturi numai in ziare. In realitate medicii de familie nu trimit aceste cazuri la psiholog sau psihiatru. Nu recunosc o depresie, un viol al unui copil, nu consulta periodic pacientii pe care ii au pe liste, nu afla de dramele din familii si nu indruma spre specialisti. Medicina se face in ziare si la tv ca sa poata apoi mari acel medic tarifele.