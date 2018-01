Demisia lui Tudose transformă România în „stat fără câini“?

11:03:40 / 16 Ianuarie 2018

ROMANIA, PEPINIERA DE PREMIERI

In cinstea zilei lui Eminescu , politicianistii ticalositi s-au gandit ca e mai potrivit un cepeex. Au iesit ca sobolanii din canale ca sa ia noi masuri de schimbare a premierului. avand in vedere ca toate merg perfect potrivit Marelui Program aducator de fericire, aprobat de vesnicul electoral pesedist, partea cea mai constienta si patriotica a poporului roman. Premierul a fost schimbat. Va veni altul la fel de breaz. Nu are importanta cine va fi. Vorba romanului: acelasi rahat, acelasi rezultat. In timp ce circulatia in capital era imposibila, primarita care este una din variantele pentru functia de premier, a participat la sedinta. Venit la Bucuresti, premierul Japoniei n-a avut cu cine sta de vorba. Si daca avea cu cine, la ce ne folosea ? Abia s-a terminat sedinta si Gabi Firea a si lansat ipoteza suspendarii presedintelui Iohannis, functie ravnita de toti pesedistii.. La atata se rezuma punerea in aplicare a celebrului Program pesedist. De ce au ignorant pesedistii omagierea lui Eminescu? Probabil ca au fost informati de intelectuala Ecaterina Andronescu ca Eminescu este contra PSD deoarece a scris candva ca "Organizatia de astazi a favorizat fuga de munca,, ea a ridicat elementele care nu au nimic in fruntea statului, ca sa traiasca, sa se imbogateasca din averea lui, si a facut si pe alte clase sa creada ca numai prin politica pot ajunge la ceva, Toti fac politica pentru a parvenu.....nu mai e nicio speranta de indreptare ". Regretam ca Mazare a fugit. Daca ramanea,avea acum sansa sa fie numit premier. Ceea ce nu ne-ar fi mirat, avand in vedere ca un pretins mare si raposat intelectual constantean a scris in urma cu cativa ani , ca Mazare merita sa ajunga presedintele Romaniei. Ne irosim banii si energiile degeaba. Exista o solutie : sa desfiintam guvernul si sa-l alegem pe Dragnea presedintele Romaniei pe viata, si cetatenii, in totalitate sa plece in Occident.