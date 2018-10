Dimensiunea turistică a preluării președinției Consiliului UE de către România

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a întâlnit la Bruxelles cu Elzbieta Bienkowska, comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri. Preluarea Președinției Consiliului UE a fost principala temă abordată. Potrivit unui comunicat al Ministerului Turismului, Bogdan Trif a declarat: “Sunt sigur că președinția Consiliului UE nu va face altceva decât să confirme și să întărească imaginea de maturitate pe care o arată România în acest moment. Am dovedit tuturor, cu precădere partenerilor europeni, că turismul este o prioritate pentru Executiv. Măsurile luate în ultima vreme subliniază sprijinul pe care îl acordăm industriei în speranța unei dezvoltări durabile a sectorului turistic. Scăderea TVA la 5%, redevențe zero pentru apele minerale, voucherele de vacanță au fost măsuri care ne-au adus aprecieri atât în țară, cât și la nivel internațional. Sunt bucuros că am obținut sprijinul doamnei comisar european Elzbieta Bienkowska pentru acțiunile României pe perioada Președinției Consiliului UE din 2019. Am invitat-o pe doamna comisar la București la conferința ministerială de la înceutul anului viitor care va viza tema turismului sustenabil și la cea de-a doua conferință din Delta Dunării unde vom discuta despre Strategia UE pentru Regiunea Dunării”.

De altfel, comisarul european a confirmat prezența la reuniunea din București și a menționat ca nu ar vrea sa lipsească nici de la evenimentul din Delta Dunării. "Ministerul Turismului are o responsabilitate importantă anul viitor și am încredere că împreună vom reuși să îmbunătățim percepția asupra României și să obținem recunoașterea pe care o merităm. Politicile europene din domeniul turismului și posibilitatea obținerii unor fonduri europene pentru dezvoltarea turismului se numără printre preocupările noastre cele mai importante", a susținut ministrul Turismului, Bogdan Trif.

La rândul său, comisarul european Elzbieta Bienkowska a apreciat măsurile luate în domeniul turismului de executivul român și și-a manifestat sprijinul necondiționat pentru acțiunile României în perioada Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.