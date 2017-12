Diplomat pakistanez, reţinut pentru spionaj în India

Poliţia indiană a reţinut temporar un diplomat pakistanez delegat în New Delhi, pentru că ar fi condus o grupare de spionaj care avea acces la informaţii despre operaţiunile din India legate de securitatea de-a lungul frontierei cu Pakistanul. Reţinerea diplomatului are loc în mijlocul escaladării tensiunilor dintre India şi Pakistan în privinţa regiunii disputate Kashmir. Conform autorităţilor din New Delhi, bărbatul a fost surprins, miercuri, în afara porţilor unei grădini zoologice din New Delhi, unde se întâlnise cu doi ofiţeri de poliţie pe care acesta îi recrutase pentru a spiona pentru el. Poliţiştii indieni şi diplomatul pakistanez, care era angajat al Serviciului de Vize al Înaltului Reprezentant Pakistanez în India, aveau asupra lor copii de documente, hărţi din domeniul apărării, diagrame de implementare şi liste ale ofiţerilor care lucrează la frontiera Indiei cu Pakistanul. ”Există o mare probabilitate ca informaţiile transmise de ofiţerii indieni de poliţie către serviciile secrete pakistaneze să fie folosite împotriva intereselor naţionale ale Indiei şi ar putea fi extrem de vătămătoare securităţii”, a comunicat Poliţia din India. Înaltul Reprezentant Pakistanez în New Delhi a respins acuzaţiile. Ministerul de Externe al Indiei a comunicat că, potrivit regulamentului imunităţii diplomatice, diplomatul pakistanez a fost declarat persona non grata, din cauza activităţilor de spionaj.

Kashmir este un teritoriu himalayan divizat, pentru care cele două ţări au purtat două războaie începând de la proclamarea independenţei, în august 1947. Pe linia de control au loc frecvent schimburi de focuri. Guvernul de la New Delhi acuză Islamabadul că oferă asistenţă logistică insurgenţilor islamişti din Kashmir, acuzaţii respinse de Guvernul pakistanez.