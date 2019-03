Directorul CFR Călători, schimbat din funcție?! Ministrul, nemulțumit

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a declarat duminică nemulţumit de răspunsul dat de şeful CFR Călători, Leon Bărbulescu, după ce două trenuri au deraiat într-o singură zi, şi a subliniat că decizia care s-ar impune în cazul acestuia ar fi schimbarea din funcţie, măsura urmând să fie stabilită luni de Consiliul de Administraţie. "Sunt multe elemente pe care m-aş fi aşteptat ca domnul Bărbulescu să le clarifice şi în niciun caz, am constatat şi am văzut şi eu de dimineaţă răspunsul dânsului, să ne transmită că vrem să facem lucruri ca să fie bine, să nu fie rău şi că a fost trezit din somn. Pe mine un astfel de răspuns m-a nemulţumit profund şi, bineînţeles, am avut o discuţie cu cei din Adunarea Generală, fiindcă statul este acţionarul majoritar la CFR Călători, şi bineînţeles voi avea o discuţie şi cu cei din Consiliul de Administraţie, fiindcă ei sunt cei care trebuie să ia măsurile, şi eu cred că în urma prestaţiei dânsului nu vor ezita să ia aceasta decizie", a spus Răzvan Cuc, la Digi 24. Întrebat care ar fi decizia care se impune în cazul directorului CFR Călători, Răzvan Cuc spus: "cred că (...) decizia care s-ar impune ar fi ca dânsul să fie schimbat din funcţie", iar cu privire la momentul când ar putea fi luată această decizie, ministrul Transporturilor a răspuns: "mâine. 100% mâine".

"Eu cred că opinia publică a văzut ce aş putea să-i reproşez domnului Bărbulescu şi anume faptul că eu m-aş fi aşteptat ca în intervenţia publică a dânsului să spună că a fost constituită o Comisie din cadrul AGIFER care investighează evenimentele din cursul zilei de ieri, pentru că ieri am avut o discuţie cu secretarul de stat pe feroviar la minister, în cursul după amiezii, vizavi de aceste de aceste evenimente. M-aş fi aşteptat ca domnul Bărbulescu să vină şi să clarifice date şi elemente concrete legate de proiectele pe care le avem în desfăşurare pe regionala Timişoara, unde s-a petrecut unul dintre incidente şi vorbesc de proiectul de modernizare a căii ferate între Radna-Curasada-Simeria, un proiect de peste 2 miliarde de euro, care vine să modernizeze calea ferată pe acel tronson, despre proiectele care se vor finaliza tot pe Coridorul IV între secţiunea Coşlariu, Simeria, Micăsasa şi, totodată, despre proiectele lansate pe Braşov-Sighişoara, pentru că avem lansată o procedură de proiectare şi execuţie pentru modernizarea căii ferate şi pe acest tronson. Ştim că unul dintre incidente s-a petrecut în cadrul regionalei Braşov. M-aş fi aşteptat ca domnul Bărbulescu să ne vorbească despre bugetul de stat, care nu este aprobat, e adevărat, dar unde au fost prevăzute sume foarte mari, şi aici vorbim de măriri de peste 160% pentru întreţinere cale ferată şi 200% pentru reparaţii capitale", a precizat Răzvan Cuc.

Totodată, întrebat dacă are un nume de înlocuitor, ministrul Transporturilor a afirmat că acest lucru va fi decis de Consiliul de Administraţie al companiei CFR Călători, dar a apreciat că acesta trebuie să fie un om competent, care ştie domeniul şi care poate gestiona cu maturitate şi responsabilitate atât obiectivele de investiţii ce vor fi făcute în acest an, în momentul în care va fi aprobat bugetul, cât şi partea de comunicare.

Sâmbătă, în jurul orei 13:15, locomotiva trenului 74-1 a deraiat de un boghiu la ieşire din staţia Săvârşin. Trenul circula în relaţia Braşov - Curtici, iar ulterior circulaţia a fost întreruptă. Anterior, în jurul orei 7:45, locomotiva trenului R 3501 a deraiat de trei osii, între staţiile Augustin - Racoş, pe firul I. Trenul circula pe relaţia Braşov - Mediaş.

Contactat de Antena 3, directorul CFR Călători, Leon Bărbulescu, a spus că nu au fost evenimente deosebite. " Călătorii au fost în regula, deci nu s-a întâmplat nimic deosebit... Noi ne facem treaba aşa cum trebuie şi să fie bine" a spus Leon Bărbulescu, adăugând că a fost trezit din somn de jurnalişti.

Societatea de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată. Pe 21 martie 2018, Consiliul de Administraţie al CFR Călători l-a desemnat pe Leon Bărbulescu în funcţia de director general al companiei.