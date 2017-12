Distincţii pentru 90 de cadre didactice din judeţul Constanţa

La sfîrşitul acestei săptămîni, la sediul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Constanţa, va avea loc decernarea ordinelor şi medaliilor "Meritul pentru Învăţămînt", în grad de comandor şi ofiţer, a 90 de cadre didactice din municipiul şi judeţul Constanţa. Această distincţie este un ordin civil, a fost instituită în 2004 şi are patru grade: cavaler, ofiţer, comandor şi mare ofiţer. Distincţiile au fost acordate prin decretul prezidenţial 1097/2004, la propunerea Ministrului Educaţiei şi Cercetării, pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţămîntului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră. Aşa cum a declarat Gheorghe Angelescu, cancelarul ordinelor, în acest an, prioritate vor avea cele 4.072 de persoane cărora în 2004 li s-a conferit Ordinul sau Medalia „Meritul pentru Învăţămînt“, dar care nu şi-au văzut încă distincţiile. „Din cele 52 de miliarde de lei care ni s-au alocat anul acesta, mare parte se vor duce pe aceste «restanţe» de anul trecut, precum şi pe cele circa 9.500 de distincţii «Semnul onorific în serviciul Armatei», care se acordă, în fiecare an şi independent de voinţa preşedintelui, tuturor angajaţilor din armată cu vechime de minim 15 ani şi care au obţinut trei ani la rînd calificativul «foarte bine»“, spune cancelarul ordinelor. Ordinele costă între 5 şi 10 milioane de lei bucata şi sînt lucrate din argint, la gradul de cavaler, şi argint aurit cele pentru ofiţeri, comandori şi mari ofiţeri. În ceea ce priveşte medaliile, care costă între un milion şi 2,5 milioane de lei, acestea sînt din argint aurit pentru clasa I, argint cele pentru clasa a II-a şi tombac cele pentru clasa a III-a.