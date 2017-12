DNA ignoră cazul email-urilor false trimise în numele instituţiei! E normal?

Pare straniu, dar DNA, instituţie serioasă, care se sesizează imediat în cazul în care consideră că i-a fost prejudiciată imaginea, tace chitic în cazul emailurilor false, o problematică extrem de gravă. Potrivit stiripesurse.ro, pe 18 octombrie 2017, mai multe persoane au primit mesaje electronice de la o adresă falsă, cu denumirea anticoruptie@pna.ro. A doua zi, DNA preciza într-un comunicat că mesajele nu au venit de la instituție.

După o lună de la acest incident, DNA nu pare să fie de părere că trimiterea de mesaje în numele instituției este o faptă gravă. De asemenea, deși mesajele au fost transmise de pe o adresă @pna.ro, DNA nu consideră că este vorba despre un atac informatic. „În comunicatul la care faceți referire, fără să se acrediteze ideea vreunui atac informatic asupra D.N.A., se precizează foarte clar că „Scopul creării acestei adrese false de e-mail a fost transmiterea de informații false, în încercarea de a induce în eroare destinatarii și nu are legătură cu infrastructura informatică a instituției””, precizează DNA într-un răspuns pentru stiripesurse.ro. Întrebaţi dacă instituţia a făcut demersuri pentru găsirea şi tragerea la răspundere a vinovaţilor, sub forma unor sesizări penale sau sub altă formă, reprezentanţii DNA refuză să răspundă: "Referitor la demersurile legale la care faceți referire, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. 3 din Ghidul privind Relaţia dintre Sistemul Judiciar din România şi Mass - Media, „Informaţiile privind existenţa unei plângeri sau denunţ pe rolul organelor de urmărire penală referitoare la posibila săvârşire a unor fapte de natură penală, precum şi datele cuprinse în aceste acte de sesizare nu sunt publice. (…)”.”

Potrivit aceleiaşi surse, cu alte ocazii în care a considerat că îi sunt lezate interesele, Direcţia Naţională Anticorupţie nu a ezitat să comunice sesizarea altor parchete. Pe 19 iunie 2017, în urma apariţiei în presă a înregistrării audio dintr-o şedinţă a DNA, pe site-ul instituţiei apărea un comunicat care preciza: „Direcția Națională Anticorupție a sesizat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a aprecia asupra necesității sesizării din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 268 alin. 2 Cod penal, respectiv inducerea în eroare a organelor judiciare”. Pe 1 august 2017, un alt comunicat publicat pe site-ul instituţiei preciza că „Direcția Națională Anticorupție a sesizat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a aprecia asupra necesității sesizării din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 277 Cod penal, respectiv compromiterea intereselor justiției, în legătură cu împrejurarea că, în conținutul unui comunicat dat publicității la data de 1 august 2017, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a inserat date nepublice din cadrul unei anchete penale, de natură să afecteze buna desfășurare a acesteia”. În cazul acesta însă, tăcere. De ce oare?