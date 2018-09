Dodon vrea să scoată manifestaţiile LGBT în afara legii

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a calificat problema familiei drept „unul din subiectele cele mai fierbinţi ale momentului” şi a declarat că manifestaţiile publice al minorităţilor sexuale ar trebui scoase în afara legii, într-un discurs susţinut în deschiderea Congresului Mondial al Familiei, vineri, la Chişinău, informează portalul Unimedia. „Familia este supusă astăzi eroziunii şi distrugerii, creşte numărul de divorţuri, nesiguranţa socială”, a afirmat Dodon, potrivit căruia „există ameninţări şi mai grave, precum filozofia antifamilială, care se bazează pe lipsirea mamelor şi taţilor de rolurile tradiţionale”. „Anul acesta, în clasa I au mers nu mai mult de 35.000 de copii, numărul studenţilor s-a diminuat cu 30%. În fiecare zi din Republica Moldova pleacă oficial 106 persoane”, mai spus Dodon, fără să aprofundeze aspectele sociale pentru care moldovenii părăsesc Republica Moldova în căutarea unei vieţi mai bune în alte părţi. „Trebuie să ne schimbăm atitudinea faţă de familie. Fiecare copil trebuie să fie educat doar în familie, iar familia este exclusiv o alianţă dintre o femeie şi un bărbat, o mamă şi un tată”, a mai spus Dodon, în contextul în care Republica Moldova continuă să rămână cea mai săracă ţară din Europa, cu o creştere economică modestă, care generează locuri de muncă insuficiente, potrivit IPN.

În acest context, Dodon a apreciat organizarea manifestaţiilor LGBT drept „imorale” şi a spus că acestea ar trebui „probabil scoase în afara legii”.

Igor Dodon a mai menţionat că va declara anul 2019, prin decret prezidenţial, „Anul Familiei”.

La Congresul Mondial al Familiei, care are loc în perioada 14-16 septembrie la Palatul Republicii din Chişinău, sub egida preşedinţiei moldovene, participă peste 2.000 de persoane, între care invitaţi din mai multe state, politicieni de rang înalt, reprezentanţi ai confesiunilor religioase, ai societăţii civile, ai mediului academic etc.