Doi adolescenți, arestați pentru că ar fi plănuit un atac extremist

Doi adolescenți germani au fost arestați sub suspiciunea că ar fi plănuit un atac extremist islamic, informează site-ul agenţiei The Associated Press.

Procurorii statali din orașul german Karlsruhe au declarat că cei doi băieți, cu vîrste de 15, respectiv 17 ani, au fost arestați joi. Cei doi suspecți ar fi încercat să procure arme de foc pentru un posibil atac asupra unei facilități publice neidentificate din zona Aschaffenburg, în sud-estul orașului Frankfurt.

Poliția a confiscat materiale de propagandă extremistă islamică, steaguri ale rețelei teroriste Stat Islamic și telefoane celulare ale acestora. La domiciul celor doi nu au fost găsite însă arme.

Vineri, procurorii au afirmat că nu există dovezi că suspecții ar fi putut realiza cu adevărat planul, însă aceștia au fost arestați sub suspiciunea de conspirare în vederea comiterii unui atac. Polițiștii vor investiga seriozitatea planului, aceștia au adăugat însă că nu există indicii că cei doi ar suferi de boli mintale.