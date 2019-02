Doi consilieri locali, în pericol de a-și pierde funcțiile

12:17:07 / 28 Ianuarie 2019

Libertare de exprimare ZERO

PNL, un partid de ipocriti. Mai jos avem un text copiat din pagina PNL sectiunea Principii si Valori: Liberalismul are în centrul său individul. Nu este vorba de o abordare de tip „egoist”, care exclude societatea sau interesul pentru binele comun. Dimpotrivă, liberalii consideră că fiecare individ trebuie să aibă șanse egale de a se dezvolta și afirma în societate pe măsura meritelor și abilităților sale. Libertatea este valoarea cea mai de preț a oricărui individ. Ideologia liberală plasează în centrul său preocuparea pentru garantarea și respectarea drepturilor și libertăților individuale. Libertatea de exprimare este în acest sens una dintre valorile cele mai importante într-o democrație, alături de dreptul fiecărui individ la fericire și prosperitate. Motivarea excliuderii a fost: " Totul a pornit de la un vot în Consiliul Local, pe care cei doi l-au dat împotriva colegilor lor consilieri. Gestul a fost considerat o înaltă sfidare împotriva politicilor partidului și a fost taxat cu excluderea. " Am inteles, dictatura ascunsa sub valori de dreapta. Ceva bun nu faceti pentru orasul asta, numai sa blocati proiecte importante, traiam cu impresia ca am alternativa la alegeri dar se pare ca tot cu PSD o sa votam si in 2020.