Doliu în lumea filmului. Un actor din serialul „True Blood“ a murit

Nelsan Ellis, actor în cunoscutul serial de televiziune True Blood, a murit la vârsta de 39 de ani. Emily Gerson Saines, managerul actorului, a precizat că moartea lui Ellis a fost cauzată de unele complicaţii cardiace. Pe parcursul carierei sale, Nelsan Ellis a avut roluri în "Get on Up," "Lee Daniels' The Butler" sau "The Help". Rolul care l-a făcut celebru l-a primit în serialul "True Blood", jucând rolul personajului Lafayette. HBO a transmis, sâmbătă, un comunicat în care se exprimă întristarea profundă legată de moartea actorului. "Nelsan a fost un membru de lungă durată al familiei HBO, a cărui interpretare inovatoare a personajului Lafayette va fi amintită cu drag", se precizează în comunicatul HBO. "Ellis a fost un talent unic a cărui creativitate nu a încetat niciodată să mă uimească. Să lucrez cu el fost un privilegiu", a afirmat Alan Ball, producătorul serialului "True Blood".