Două italience în semifinale la Mamaia

A șasea ediție a turneului „Mamaia Idu Trophy Comvex”, inclus în Pro Circuit ITF și dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, care are loc la baza sportivă Tenis Club Idu, situată pe malul lacului Siutghiol din stațiunea Mamaia, și-a desemnat vineri semifinalistele din proba de simplu. Cu o singură excepție, „careul de ași” al competiției este unul surprinzător, lipsind principalele favorite la câștigarea trofeului. Singura care a confirmat așteptările este ultima reprezentantă a României rămasă în cursă, Cristina Dinu, cap de serie nr. 2 și locul 237 WTA, care s-a impus joi în duelul românesc cu Nicoleta Dascălu, cap de serie nr. 5 și locul 278 WTA, cu scorul de 6-2, 7-6 (11/9). În penultimul act, semifinalista de la ediția precedentă va da piept cu italianca Jasmine Paolini, cap de serie nr. 7 și locul 303 WTA, care a realizat o surpriză, câștigând în fața favoritei nr. 4, franțuzoaica Fiona Ferro, locul 269 WTA, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2. Și în cealaltă semifinală a acces o reprezentantă a Italiei, Jessica Pieri, cap de serie nr. 8 și locul 307 WTA, învingătoare în duelul cu norvegianca Ulrikke Eikeri, locul 348 WTA, cu scorul de 4-6, 6-0, 6-1. „La începutul meciului, adversara lovea destul de puternic, iar eu am încercat să-mi fac jocul obișnuit, dar nu prea am reușit. Apoi, am schimbat strategia și am câștigat clar. Este pentru prima oară când vin în România și îmi plac oamenii, iar condițiile sunt foarte bune. Nu am apucat să văd orașul, dar mă bucur că suntem aproape de mare și am avut ocazia să mă plimb pe plajă”, a spus tenismena în vârstă de 19 ani. În semifinale, Pieri o va întâlni pe ucraineanca Olga Ianchuk, locul 329 WTA, care a depășit-o pe Anastasia Vdovenco (Republica Moldova), venită din calificări, locul 490 WTA, cu scorul de 6-3, 6-3. Ambele finale sunt programate sâmbătă, de la ora 11.00, iar finala va avea loc duminică, pe terenul central, de la ora 11.00.

Sâmbătă, de la ora 14.00, se va disputa finala de dublu, în care se vor întâlni principalele favorite, Irina Maria Bara și Mihaela Buzărnescu, învingătoare vineri în penultimul act, în fața perechii alcătuite din Daiana Negreanu și Kyrra Shroff (India), cap de serie nr. 4, cu scorul de 7-5, 6-4, și dublul format din Vivien Juhaszova (Slovacia) și Katerina Kramperova (Cehia), care a trecut în semifinale de cuplul alcătuit din Cristina Ene și Dea Herdzelas (Bosnia - Herțegovina), cu scorul de 7-6 (9/7), 6-3.

Citește și:

Duel românesc în sferturi, în turneul de tenis de la Mamaia

Șase tenismene române în optimi la „Mamaia Idu Trophy Comvex“

Turneul de tenis de la Mamaia, fără principala favorită