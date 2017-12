Dragnea amenință că face plângeri la Parchet împotriva procurorilor DNA

12:34:41 / 19 Iulie 2017

ROMANI CONTRA ROMANI !

Pe cuvânt dacă trăiau marii duhovnici, ar fi trecut prin ce trec și vor mai trece, mulți dintre slujitorii bisericii creștine ortodoxe, și politicienii români se fac că "plouă" și asta pentru că ei momentan se bucură că au scăpat de faptul că numai sunt în " lumina reflectoarelor ", dar bucuria aceasta nu va dura prea mult, că în scurt timp vom intra în "focul luptei", noi creștinii ortodocși de rând și intuim cam la ce are să se rezume atacurile : fără icoane, fără cruce, fără biserică și fără, fără, fără....... multe ! Întâi bat păstorii, ca să se împrăștie turma ! De ce se petrec toate aceste fapte, pentru că mulți preoți vrednici și mai puțin vrednici, asta numai Dumnezeu știe și nu noi, oamenii, vor ca oamenii să ducă o viață plăcută lui Dumnezeu și au intrat în conflict cu multe interese ale unora și altora, ca de exemplu, oamenii cuminți și cu o viață exemplară, nu îi mai ajută pe mulți din multe sectoare ale vieții economice și sociale să ducă un trai îmbelșugat și multe locuri de munca sunt în pericol : cei de la protecția copilului, poliția, justiția, școala .... ar avea mai puține cazuri de rezolvat și poporul român care de la Dumnezeu este dăruit lumii acesteia, să depășească multe popoare, poporul român devine un pericol de subminare a celor mari și tari de peste hotarele României și în felul acesta poporul român suferă multe necazuri și întâmplări atât în propria țară cât și în afara ei și asta pentru că, conducătorii României, fie nu sunt români pur și simplu ori sunt niște trădători de neam și de țară ! Nici un politician, nu am văzut și nu am auzit, ca să ia vreo poziție cu privire la circul, la care asistăm, de ceva timp, cu slujitorii bisericii creștine ortodoxe, chiar atâta nepăsare, miroase a ceva care nu-i de bine și nici de glumit, înseamnă că politicienii noștri sunt mână-n mână cu cei din afara României, rușineeeeeeee, să vă fie / să le fie tuturor pentru mascarada și circul de prost gust și scârbos, sunteți niște oameni fără DUMNEZEU și v-ați dat pe față : cine sunteți și ce sunteți, în felul acesta ne dăm seama de ce faceți ce faceți : dezinteres total față de oamenii acestei țări, hoție la drumul mare, vă căsătoriți și vă divorțați de " n " ori, amantlâcuri și averi peste averi în România și peste hotarele României, plimbări și vacanțe în zone exotice și........ ! Rușineeeeeeee tuturor celor care faceți ce faceți ! Că-n România sunt oameni de fff mare calitate, dar care nu pot să facă ceva bun și util pentru poporul român și România din cauza acestor oameni fără omenie și fără DUMNEZEU în suflet !