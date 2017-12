Dragnea: Ar fi o soluţie bună ca UDMR să fie la guvernare de Centenarul Unirii

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, că ar fi o variantă bună pe care nu o exclude ca anul viitor, când România celebrează Centenarul Marii Uniri, UDMR să se afle la guvernare alături de PSD-ALDE, deoarece ar fi ”o şansă să pansăm multe răni rămase nepansate”.

”Nu am avansat acest subiect, am vorbit cu domnul Tăriceanu, dar după ce finalizăm această evaluare (...) o să vedem dacă este oportun. Eu nu resping această variantă pentru că cei de la UDMR tot timpul au propus în funcţii guvernamentale (...) oameni eficienţi şi bine pregătiţi şi serioşi şi harnici. În toate guvernele în care a fost UDMR, eu nu-mi aduc aminte să fi fost acuzaţi de lipsă de performanţă. (...) Dincolo de faptul că sunt oameni respectabili şi eficienţi, totuşi anul viitor sărbătorim Centenarul. S-ar putea să fie o solutie bună din mai multe puncte de vedere ca UDMR să fie implicat mai mult în interiorul majorităţii parlamentare, aşa cred eu. Cred că anul viitor este anul în care am avea o şansă să pansăm multe răni rămase nepansate”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat dacă este posibil ca anul viitor când se serbează Cenenarul Marii Uniri să ne găsească cu un guvern din care să facă parte şi UDMR, Dragnea a răspuns: ”E posibil. Ar fi o variantă bună. Repet, nu am discutat cu dumnealor şi nici nu vreau să avansez mai mult că nu se face aşa să le spui la televizor (...) Poate sunt unii care au o problemă cu chestiunea asta, dar toţi suntem români. Eu zic că e bine să avem mai puţine tensiuni şi mai multe punţi între români, aşa în interior. Sigur că e un subiect sensibil dar eu nu resping ideea ca UDMR să fie la guvernare şi cred că ar fi o soluţie bună, dar o discuţie serioasă şi aşezată cu dumnealor nu am avut nici eu şi nici domnul Tăriceanu”, a afirmat liderul PSD.