Dragnea: Modul de organizare și dimensiunea finanțării protestelor arată o organizare profesionistă

12:26:10 / 06 Februarie 2017

Da ...

... sunt convins ca gesturile mici, ale fiecaruia (asa cum sunt si postarile mele aici, ale altora pe fb sau in media sau protestele in strada ale oamenilor), adunate pot genera schimbarea pe care oamenii cinstiti si-o doresc ... tu chiar crezi ca injuraturile tale zilnice, ascunse sub tot felul de nume, ma afecteaza in vreun fel? crezi ca daca postezi 10 mesaje consecutiv in care doar tu stii ce scrie acolo influentezi cu ceva pe cineva? ce vrei sa demonstrezi, ca psd e-n tot si-n toate? ca sunteti cata frunza si iarba? nu, nu sunteti, din fericire pentru tara asta si pentru viitorul ei ...insai trebuie sa ii multumim eroului tau, Liviu ca a facut posibila aceasta trezire a romanilor, constientizarea ca tine de ei daca vor sa traiasca intr-o tara libera si puternica sau doar sa supravietuiasca in continuare cu resturile aruncate de la masa guvernantilor ... vorbesti in ultimul comment (ca sa le deosebim de restul, tot ale tale dar semnate sub alte nume pentru ca tu nu ai coloana vertebrala sa iti sustii ideile, tu doar postezi comentarii la kil, sa iasa banu') despre regimul de teroare prin DNA? da, exact asta a facut DNA, i-a bagat sub teroare pe toti penalii Romaniei