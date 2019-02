DRDP Constanta: Starea drumurilor,11 februarie 2019. Ceață pe A2 și A4

STAREA CAROSABILULUI:

Judetul Constanta: drumuri nationale: uscat; Autostrazile A2 si A4: umed;

Judetul Calarasi : drumuri nationale: uscat; A2 - uscat;

Judetul Ialomita: Slobozia : uscat; Fetesti: uscat;

Judetul Braila : uscat;

Judetul Tulcea : uscat.

MASURI DRDP Constanta:

s-a patrulat si actionat, unde a fost cazul, in intervalul 16:00/10.02.2019 - 04.00/11.02.2019, cu 54 autoutilaje si s-au raspandit 5 tone sare, astfel:

- SDN Constanta : s-a patrulat pe : cu 16 autoutilaje pe: DN 2A, DN 22A, DN 3, DN 22, DN 22C, DN 3C, DN 38, DN 39, DN 3F;

- SDN Tulcea : s-a patrulat cu 11 autoutilaje pe: DN 22 , DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F;

- Sectia Autostrazi: s-a patrulat cu 3 autoutilaje pe A2, A4 si s-au raspandit 5 tone sare;

- SDN Braila : s-a patrulat cu 6 autoutilaje pe: DN 2B, DN 21, DN 22B, DN 22, DN 23;

- SDN Calarasi : s-a patrulat cu 9 autoutilaje pe: DN 3, DN 3A, DN 31, A2;

- SDN Slobozia: s-a patrulat cu 9 autoutilaje pe: DN2A, DN 2C, DN 21, DN 21A.

STAREA VREMII

CER: Tulcea - senin;

Braila - acoperit;

In rest, partial acoperit.

PRECIPITATII: Nu sunt.

VANT: Slobozia - 10-20 km/h;

Valea Dacilor - 15-25 km/h;

In rest, bate slab.

VIZIBILITATE: Constanta - DN 2A - ceata cu vizibilitatea izolat sub 100 m;

- DN 3 (E81), DN 22, DN 22C, DN 3C, DN 38 - ceata cu vizibilitatea izolat < 200 m;

Valea Dacilor - A2 si A4 - ceata cu vizibilitatea izolat < 500 m;

In rest, este buna.

TEMPERATURI între -1 şi 3°C.