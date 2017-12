Drumul spre litoral, un calvar

Aşa cum era de aşteptat, în weekend-ul care a trecut, cu număr record de turişti, am avut parte de primele probleme de trafic reale către litoral. Potrivit poliţiştilor, sâmbătă dimineaţa se circula în coloană la intrarea în Cernavodă dinspre Autostrada Soarelui, poliţiştii constănţeni deviind traficul rutier pe Drumul Judeţean 223, prin Cochirleni, cu ieşire în DN3 în dreptul localităţii Ion Corvin. Unul din motivele acestor blocaje rutiere, îl reprezintă lucrările la podul peste Canalul Dunăre-Marea Neagră. Principalul motiv pentru care drumul spre litoral este o adevărată aventură, este acela al tergiversării fără justificare a lucrărilor la rămăşiţa de Autostrada Soarelui, de la Cernavodă la Constanţa. În primăvara acestui an, noul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, venea la Constanţa şi ne umplea de termene la care vor fi finalizate lucrările. Dacă ne aducem bine aminte, pe 15 iulie trebuiau finalizate lucrările la unul din tronsoanele autostrăzii, lucru care bineînţeles nu s-a întâmplat. “Nişte mincinoşi, păi nu vedeţi că se schimbă miniştrii aceleiaşi puteri? De 5 -6 ani vine câte un ministru nou şi o ia de la început ca şi cum de-abia atunci ar fi câştigat alegerile şi vine şi dă promisiuni şi ne dă termen… Aşa a făcut şi Berceanu şi celălalt dinainte, nea Dobre, toţi vin ca şi când ar fi fost în opoziţie şi ar fi ştiut ce trebuie făcut dar nu au făcut pentru că nu erau ai lor, iau ministerul, după care încep să ne dea termene, să ne spună… De fapt, toţi sunt nişte mincinoşi! Noi, la Constanţa, am asfaltat. Şoseaua asta din Mamaia, cu trei benzi, este asfaltată de mine acum opt ani, cu o firmă din Israel care a finanţat lucrările. Eu am plătit 25%, ei au finanţat cu 75% şi aşa am făcut tot oraşul. Deci, se poate. Eu nu discut aici de garanţii guvernamentale”, a declarat primarul Mazăre.

Acesta este doar una din problemele pe care le are în prezent turismul litoral. El a reamintit că problema plajelor, dar mai ales lipsa unei strategii coerente pentru litoral face ca lucrurile să nu meargă aşa cum îşi doresc autorităţile. Cu toate acestea, litoralul românesc continuă să fie una din atracţiile turiştilor români şi străini. “Declaraţiile oficialilor Ministerului Turismului sunt într-o totală contradicţie cu studiul făcut de Organizaţia Mondială a Turismului, comandat şi plătit de Guvernul Tăriceanu, acum trei sau patru ani. Noi ne-am dezvoltat conform acelui studiu, iar acum, madam Udrea vine şi îl anulează. Acum nu mai poţi face nimic fără aprobare de la Ministerul Turismului. Păi nu e nevoie de o strategie de la Ministerul Turismului, e nevoie de o aprobare de la Ministerul Turismului, nu poţi pune o copertină fără să ai aviz şi acord de la Ministerul Turismului”, a spus Mazăre. În ceea ce priveşte plajele, primarul Mazăre consideră în continuare că ele trebuie să fie administrate de hotelieri, nu de cine ştie ce firme care nu au nicio legătură cu turismul, avantajate fiind doar de banii pe care îi au.