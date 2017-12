Duel românesc în primul tur la US Open

Ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, debutează în noaptea de duminică spre luni, la arenele „Flushing Meadows” din New York, cu șase reprezentante ale României pe tabloul principal de simplu. Două dintre ele, Sorana Cîrstea, locul 88 WTA, și Ana Bogdan, locul 117 WTA, se vor duela în runda inaugurală, partida fiind programată la o jumătate de oră după miezul nopții. Pentru Ana Bogdan, prezența pe tabloul principal la US Open este o premieră, tenismena în vârstă de 23 de ani reușind să treacă de calificări, după ce a învins-o în ultimul tur pe canadianca Francoise Abanda, locul 229 WTA, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2. Grație acestei performanțe, Ana Bogdan și-a asigurat zece puncte WTA şi un cec în valoare de 43.313 dolari. De la aceeași oră, Monica Niculescu, locul 57 WTA, va juca în primul tur cu Barbara Strýcová (Cehia, locul 19 WTA, cap de serie nr. 18), pe care a învins-o o singură dată în cele cinci întâlniri de până acum.

„Balul” va fi deschis de Irina Camelia Begu, locul 22 WTA și cap de serie nr. 21, care va evolua de la ora 23.30, în compania Lesiei Tsurenko (Ucraina, locul 80 WTA). Aceasta este a treia întâlnire dintre cele două jucătoare, scorul fiindu-i favorabil, cu 2-1, tenismenei din Ucraina, dar Begu a câștigat ultimul duel direct, anul trecut, la Wimbledon.

Cotată cu a cincea șansă la câștigarea trofeului, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA, va juca în primul tur, în noaptea de luni spre marți, cu belgianca Kirsten Flipkens, locul 68 WTA. Cele două s-au întâlnit de patru ori până acum, victoria revenindu-i de fiecare dată lui Halep, fără să piardă vreun set. Tot luni spre marți noaptea va evolua și Patricia Maria Țig, locul 129 WTA, care va avea o misiune dificilă în confruntarea cu germanca Laura Siegemund, locul 28 WTA și cap de serie nr. 26. Va fi a doua întâlnire directă, după ce în aprilie, la Charleston, tenismena română a părăsit terenul învinsă.

SUCCES IMPORTANT PENTRU NICULESCU

Perechea formată din Monica Niculescu și indianca Sania Mirza a câștigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 695.900 dolari. Cele două, favorite nr. 2, s-au impus în finală în fața cuplului alcătuit din Katerina Bondarenko (Ucraina) și Chia-Jun Chung (Taiwan), cu scorul de 7-5, 6-4, după o oră și jumătate de joc. Pentru performanța înregistrată, învingătoarele au primit 40.650 dolari și 470 de puncte WTA, Niculescu urmând să se apropie de Top 10 WTA la dublu.

MERGEA RATEAZĂ US OPEN

Tenismanul Florin Mergea a anunţat, prin intermediul paginii personale de Facebook, faptul că a fost diagnosticat cu o afecţiune a oaselor sesamoide la un picior şi va fi indisponibil cel puţin cinci săptămâni, astfel că va rata US Open, dar şi turneele asiatice programate ulterior. Medicii i-au recomandat repaus total timp de două săptămâni, urmate de încă trei săptămâni de recuperare. Diagnosticul a fost pus de medicii din circuitul ATP, Mergea acuzând dureri în zona metataso-falangiană a unui picior încă din perioada Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro.

Citește:

Copil și Mitu, învinși în calificări la New York

Serena Williams, un model pentru Simona Halep