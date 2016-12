Copil și Mitu, învinși în calificări la New York

Tenismenii români Marius Copil și Andreea Mitu au părăsit turneul de la US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, încă din primul tur al calificărilor. Copil, locul 173 ATP, a fost învins de japonezul Go Soeda, locul 147 ATP, cu scorul de 7-6 (7/3), 6-3, după o oră și 51 de minute, în timp ce Mitu, locul 192 WTA, a cedat în fața austriecei Barbara Haas, locul 140 WTA, cu scorul de 6-7 (3/7), 4-6, într-o oră și 50 de minute. Cei doi vor primi câte 5.606 dolari, iar Mitu se va alege și cu două puncte WTA. Astfel, tenisul românesc mai are un singur reprezentant în calificările competiției găzduite de arenele Flushing Meadows din New York, Ana Bogdan, locul 117 WTA, care o va întâlni în turul secund al calificărilor pe belgianca Ysaline Bonaventure, locul 162 WTA.

Perechea alcătuită din Monica Niculescu și indianca Sania Mirza s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 695.900 dolari, după ce a trecut în turul secund de americancele Louisa Chirico și Alison Riske, cu scorul de 6-0, 6-3. Niculescu și Mirza, favoritele nr. 2 ale probei, și-au asigurat un cec de 6.035 dolari și 100 de puncte WTA și se vor lupta pentru un loc în semifinale cu dublul format din croata Darija Jurak și australianca Anastasia Rodionova.

Tot la dublu, dar la masculin, Adrian Ungur și lituanianul Laurynas Grigelis s-au calificat în semifinalele turneului challenger de la Manerbio (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 euro, după ce au trecut în sferturi de favoriții nr. 3, italianul Alessandro Motti și taiwanezul Peng Hsien-Yin, cu scorul de 4-6, 6-3, 10-8. Perechea româno-lituaniană și-a asigurat un cec de 920 euro și 33 de puncte ATP. Ungur, locul 237 ATP, este prezent și pe tabloul principal de simplu, unde va juca împotriva favoritului nr. 8, sârbul Filip Krajinovic, locul 183 ATP.

