Ministrul Justiţiei: mi-aş fi dorit ca decizia de ieri a CSM în cazul judecătoarei care soluţionează dosarul lui Vlad Pascu, să spulbere orice fel de semn de întrebare

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat, joi, că şi-ar fi dorit ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii în cazul Ioanei Ancuţa Popoviciu, judecătoarea care soluţionează dosarul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, "să spulbere" orice fel de semn de întrebare.

"În calitate de ministru am o obligaţie de rezervă pe care nu pot să o încalc, nu am voie să mă pronunţ cu privire la dosar, nu am voie să mă pronunţ cu privire la probele din dosar. Însă am spus-o nu o dată, ci de fiecare dată când a venit vorba despre acest caz şi de alte cazuri care au avut aceeaşi încărcătură, că nu poţi să te faci că nu există controverse şi semne de întrebare cu privire la procedura care s-a desfăşurat în acest dosar. Motiv pentru care eu mi-aş fi dorit ca decizia de ieri a Consiliului Superior al Magistraturii să spulbere orice fel de semn de întrebare, de nelămurire a publicului", a declarat Gorghiu, în cadrul unei conferinţe de presă.