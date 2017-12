Dumitru Antonescu a fost condus pe ultimul drum

Familia, foștii colegi, reprezentanții clubului Farul, jucătorii și staff-ul tehnic de la actuala formație a grupării de pe litoral, dar și numeroși fani l-au condus joi pe ultimul drum pe cel mai important fotbalist din istoria echipei-fanion a fotbalului constănțean, Dumitru Antonescu, decedat la începutul săptămânii din cauza unei boli incurabile, la 71 de ani. Cu lacrimi în ochi, cei care l-au cunoscut pe nea Mitică, așa cum îi spuneau prietenii, i-au adus un ultim omagiu celui care a jucat de 400 de ori în prima ligă în tricoul alb-albastru și a adunat 14 selecții în naționala României.

„Dumitru Antonescu a fost un om deosebit din toate punctele de vedere, un om cu un suflet mare, un fotbalist extraordinar, cel mai mare din istoria clubului Farul. Era căpitanul echipei, ne încuraja mereu foarte mult, nu jignea pe nimeni și, când noi greșeam, era de multe ori acolo să ne salveze. Am fost colegi, prieteni, colegi de cameră și am doar amintiri plăcute din acea perioadă. De câte ori am discutat în ultimul timp, avea un singur regret, că a fost îndepărtat de la grupa de copii de la Farul, dar s-a comportat mereu cu mult bun simț și a fost diplomat. Era la o vârstă când putea să-i mai învețe multe pe copii. Problemele sunt în curtea Farului, pentru că acești oameni tineri care au venit la club au îndepărtat mulți dintre foștii mari fotbaliști din acest oraș. Este opțiunea lor, dar acești oameni trebuie respectați. Dacă nu-ți respecți trecutul, nici nu știi ce prezent ai și nu mai vorbim despre viitor. Antonescu s-a dăruit pentru această echipă, dar nu a fost respectat la adevărata lui valoare”, a mărturisit fostul său coleg Ștefan Petcu.

Printre cei prezenți s-au numărat și juniorii B de la ACS Performer, pe care Antonescu i-a pregătit anul trecut, înainte de a se îmbolnăvi. „Regretăm trecerea în neființă a domnului profesor! Durerea este cu atât mai mare cu cât activa la clubul nostru, ACS Performer. În urmă cu șase luni mergea cu noi în toate deplasările, cu juniorii B, dar, într-un timp atât de scurt, a dispărut dintre noi și ne doare acest lucru. Din păcate, în România nu știm să ne respectăm valorile decât după ce nu mai există. Dom' profesor nu mai activa în cadrul clubului Farul, suferea foarte mult din această cauză și am luat decizia, și ne bucurăm că a acceptat, să vină alături de ACS Performer. S-a simțit că a fost lângă noi, pentru că se văd progresele. Ne bucură faptul că s-a luat decizia ca stadionul să-i poarte numele și sperăm ca nea Mitică să rămână veșnic în memoria noastră”, a spus Viorel Farcaș, președintele ACS Performer, cel care i-a întins o mână de ajutor fostului mare fotbalist după ce fusese îndepărtat de la Academia Farul.

Și actualii jucători de la FC Farul au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Antonescu, alături de antrenorii Ion Barbu și Gică Mina. „Este un moment trist. Din păcate, l-am condus pe nea Mitică pe ultimul drum. Dumnezeu să-l ierte și să-i fie țărâna ușoară!”, a spus un alt simbol al fotbalului constănțean, Ion Barbu.

Citeşte şi:

Stadionul „Farul“ se va numi „Dumitru Antonescu“

Suporterii propun schimbarea denumirii stadionului „Farul“

Dumitru Antonescu, simbolul Farului, a încetat din viață