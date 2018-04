E de ORC - Constanţa, singurul oraş din ţară care nu-şi serbează ziua!

14:16:12 / 13 Aprilie 2018

Primaria isi pune slugile sa comenteze

Este clar ca "Vorbeste si marea" este o sluga mica si penibila din Primarie. Este clar pentru ca, dupa felul in care pune problema, nu a depus niciodata niciun proiect la primarie, la functionarasii aia (bine le ziceti, domnule jurnalist, autorul acestui articol) stupizi care nu-si gasesc nici adresa de acasa ziua, in amiaza mare. Daca ar fi facut-o ar fi vazut ce crize fac, cum pun problema, cat sunt de nepoiliticosi, de zici ca Fagadau i-a angajat dupa alte criterii gen meltenism si proasta crestere, de prosti, cum nu cunosc legile si cand li se vara sub nas se fac ca ploua, cum intarziew nejustificat dosarele, cum pierd acte, cum nu vor sa-si asume nimic, cum inventeaza probleme, cum nu pricep adrese, cum cer oamenilor vbanii inapoi, dupa ce i-au decontat etc. Deci, este clar ca micul contopist pus sa comenteze este o sluga mititica, careia ii recomandam sa nu mai execute la comanda, ca de aia i-a dat Dumnezeu creier, sa mai gandeasca si singur. Si, pentru a intelege cu adevarat cat de grava este situatia, ii recomandam sa petreaca o zi cu aia de la Evenimente sau sa depuna un proiect! Si dupa aia sa mai vorbeasca!