E de ORC - Ghişeul de la Evenimente din Primărie, luat cu asalt! Ce s-a întâmplat

Multă lume a vorbit vrute şi nevrute despre Direcţia de Evenimente din Primăria Constanţa, aducând în prim-plan backround-ul profesional al şefei acesteia, care, este adevărat, nu are nicio legătură cu Evenimentele şi de aici, probabil şi haosul de nedescris de acolo. Că funcţionăraşii de acolo nu-şi văd de treabă, că sunt prost crescuţi, frustraţi, că nu ştiu să vorbească, că nu cunosc legile, că... etc. Plus alte bârfe, pe care le considerăm a fi fără substanţă şi de rea-credinţă. De acum, însă, gata! Propunem să punem punct acestei tendinţe răutăcioase şi pline de venin şi să subliniem şi aspectele pozitive ale acestei Direcţii şi ale acestui funcţionar public care, cu eroism, o conduce, căci suntem convinşi că acestea există.

Mai întâi, ne-am bucurat să citim despre avalanşa de ofertanţi, care s-au înscris să aducă zâmbete (sperăm că nu rânjete) pe buzele constănţenilor, cu ocazia Zilei Constanţei şi Zilei Copilului. Nu mai puţin de 5, anunţă Primăria într-un comunicat trimis presei vineri, cu puţin înainte de ora 17.00. Să mai zică cineva că ăştia din Primărie nu muncesc şi rup uşa după ora prânzului...

Cinci asociaţii care s-au trezit cu puţin înainte de expirarea procedurii scurtate şi accelerate, că au proiecte de depus, luând cu asalt ghişeul de la Evenimente din Primărie, este foarte bine. Desigur, cantitate nu înseamnă şi calitate, dar aici intră în schemă onor Direcţia mai sus amintită, Comisia care se ocupă cu selecţia respectivelor proiecte şi, desigur, cel mai important element, publicul, adicătelea cetăţenii plătitori de taxe şi impozite.

După care ne-am bucurat să citim o declaraţie a directorului Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale, din cadrul Primăriei municipiului (cu „m” mic, cum apare în toate comunicatele, că aşa merită) Constanţa, Mihaela Popescu, una dintre puţinele declaraţii făcute de aceasta în spaţiul public, vorbe din care răzbate deschiderea, optimismul şi dragostea pentru cetăţenii acestei urbe. O redăm în continuare şi vă rugăm să nu fiţi răutăcioşi şi să remarcaţi supărătoarea repetiţie a lui „avem” sau lipsa unor virgule evidente: „Îi încurajăm pe toți cei care doresc să avem în Constanța evenimente frumoase să vină alături de noi și avem toată deschiderea pentru a finanța proiecte în beneficiul comunității”. Să fim îngăduitori şi să preluăm mesajul aşa cum se află el scris... Cât despre „deschiderea pentru a finanţa proiecte în beneficiul comunităţii”, şi aici ne abţinem de la comentarii altfel decât pozitive, deşi, cine a trecut prin experienţa depunerii de proiecte, numai de „deschiderea de a finanţa” nu s-a lovit.

Iată, aşadar, dragi constănţeni, că se poate! Această Ecaterina Teodoroiu a Evenimentelor de la Constanţa, care luptă pe baricadele deschiderii şi finanţării de proiecte pentru comunitate, al cărei nume va rămâne tras la xerox pentru totdeauna în adresele, documentele, proiectele şi procesele verbale, a reuşit să trezească spiritul civic al producătorilor de manifestări Culturale, Sportive și Sociale! Vom avea două evenimente, unul pentru Ziua Constanţei şi unul (sau mai multe?) pentru Ziua Copilului, şi suntem convinşi că vor fi memorabile! Abia aşteptăm să vedem ce a ieşit din laboratoarele celor 5 asociaţii curajoase.

Ce-ar mai fi de spus? Mai nimic, care să se înscrie în tonul pozitiv şi optimist al acestui material!

Hai cu „Eveniment Sportiv de Triatlon pentru Amatori și Profesioniști”, „Festivalul Mamaia Copiilor” şi „Filme în aer liber”!

Cel mai recent anunţ al instituţiei se referă la acest tip de evenimente şi sună în felul următor: „Primăria municipiului Constanţa le reaminteşte organizațiilor interesate că vineri, 27 aprilie 2018, este ultima zi în care se pot depune propunerile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru proiectele nonprofit de interes general „Eveniment Sportiv de Triatlon pentru Amatori și Profesioniști”, „Festivalul Mamaia Copiilor” şi „Filme în aer liber”.

Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27”.