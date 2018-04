E de ORC - La mulţi ani, domnule primar! De Ziua Monumentelor și a Siturilor!

Nu că ar face mare scofală, că nu fac, dar măcar au gândit dinainte o strategie minusculă şi anunţă publicul spectator, pardon, plătitor, că n-au murit şi că le pasă. Este vorba, desigur, de Primăria Capitalei, care a anunţat că astăzi, 18 aprilie 2018, Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic (AMPT), celebrează Ziua Internațională a Monumentelor și a Siturilor. Deci, la Bucureşti, există o Primărie care se preocupă şi o administraţie a aşa ceva. Poate că şi la noi, dar pare moartă.

Dar, să revenim. Nu mai contează foarte tare ce se întâmplă cu acest prilej, adică ce anume sărbătoreşte Primăria Bucureşti, important este că cineva şi-a adus aminte de această relevantă componentă culturală a vieţii noastre sociale şi a făcut ceva în acest sens CU UN AN ÎNAINTE!!! Că nimeni nu este aburd să ceară lucruri de pe o zi pe alta. Dar de la un an la altul, credem că s-ar putea realiza diversele evenimente atât de necesare construirii sentimentului de apartenenţă la comunitate. Dacă ţinem însă cont de faptul că, la Constanţa, patria lui Ovidius cum ar veni, celebrul poet a fost sărbătorit începând cu luna iulie 2017, că de, să fie de sezon – şi asta cu doar două-trei evenimente notabile – deşi onor Primăria ştia cu un an înainte (2016) că urmează să fie celebrat cinstitul creator, ce să mai zicem? Doar să menţionăm aceste lucruri, din nou şi din nou, poate cineva le şi citeşte şi poate se şi sesizează. Cum ar veni un semnal de alarmă pentru 2019! Credeţi că e deja târziu?

Să revenim însă la oile noastre monumentale. În ce priveşte Ziua Monumentelor și a Siturilor, la Constanţa, este, desigur, tăcere, deşi, zicem noi, parcă am avea ceva situri de celebrat. Monumente..., mai puţin, că la alea chiar stăm foarte prost şi asta nu pentru că nu am avea artişti. Nu avem chef şi timp să ne ocupăm şi de acest aspect, care ar revoluţiona estetic şi arhitectonic oraşul, ar bucura chipurile şi minţile constănţenilor şi ar oferi artiştilor stima care li se cuvine. Decebal Făgădău, onor primarul Constanţei tace mâlc şi sapă. Nu la situri, dacă la asta v-aţi gândit, e doar o expresie.

Să mai amintim că la Constanţa, chiar în ograda Primăriei, sub nasul sensibil altrminteri al domnului primar, se află şi un Parc Arheologic, aflat într-o ruină totală, năpădit de gunoaie, mizerii şi blocat în nu ştiu ce proceduri din 2015? Şi care Parc ar fi putut fi celebrat, de exemplu, de Ziua Internaţională a Monumentelor şi a Siturilor?

Aşadar, staţi liniştiţi, la noi nu se celebrează nimic. Cică, totuşi, s-ar sărbători Ziua Constanţei şi Ziua Copilului. Mă rog, rămâne de văzut ce idei de proiecte vor ieşi câştigătoare. Până una, alta, La mulţi ani, constănţeni, de Ziua Internațională a Monumentelor și a Siturilor! Şi La mulţi ani şi dumneavoastră, domnule primar, că, din câte ştim, sunteţi constănţean!