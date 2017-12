Egal cu o fostă campioană mondială

În timp ce majoritatea ţărilor cu fotbal de calitate se pregătesc pentru turneul final al Campionatului Mondial, care va avea loc în vara acestui an, naţionala României a jucat ieri un meci amical în compania Argentinei, pe Arena Naţională din Bucureşti. Partida s-a dorit a fi un eveniment grandios, dar evenimentele din ultimele zile, soldate cu condamnările unor nume grele din fotbalul românesc şi cu alegerea lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF, au schimbat atmosfera. În plus, marile vedete ale “pumelor”, în frunte cu Lionel Messi, au tratat întâlnirea ca pe o simplă acţiune de marketing. După ce s-au pregătit în Sala Polivalentă în prima zi a vizitei la Bucureşti, sud-americanii i-au ignorat pe cei 40.000 de fani din tribune şi nu au ieşit nici măcar la obişnuita încălzire înaintea meciului. Lipsa de interes a oaspeţilor s-a văzut şi pe teren, unde Messi şi compania s-au menajat, gândindu-se la jocurile importante pe care echipele lor de club le au la finalul acestei săptămâni. În schimb, tricolorii s-au agitat ca la un joc oficial şi aşa au apărut ocaziile la poarta lui Romero. Goalkeeperul argentinian s-a opus la lovitura de cap a lui Marica, scoţând de sub transversală, în min. 21, apoi a respins spectaculos mingea reluată tot cu capul de Maxim, în min. 33, la centrarea lui Măţel. Trei minute mai târziu, acelaşi Măţel a centrat perfect, Maxim a trimis în plasă, însă după fluierul arbitrului, care a sancţionat faptul că mingea a părăsit suprafaţa de joc. De partea cealaltă, Messi s-a remarcat doar prin faptul că a vomat pe teren după doar zece minute, în timp ce Aguero a realizat faza primei reprize, în min. 39, depăşind trei fundaşi, dar şutul său a fost respins de Tătăruşanu.

OCAZII PENTRU “PUME” Repriza secundă a început cu o nouă demonstraţie de virtuozitate a lui Aguero, care l-a depăşit şi pe Pantilimon, dar şutul său a fost blocat de Gardoş. Disperat după un rezultat pozitiv, selecţionerul Victor Piţurcă a blocat jocul cu un al treilea închizător, iar sud-americanii au avut o singură ocazie într-o jumătate de oră, Higuain reluând din 6 metri pe lângă poartă. Chiar şi aşa, oaspeţii puteau marca golul victoriei cu cinci minute înainte de final, dar Pantilimon a respins senzaţional şutul lui Lavezzi. În cele din urmă, s-a încheiat 0-0, un egal mincinos, care îi mai dă o gură de oxigen lui Piţurcă. “Cred că merităm acest rezultat de egalitate. Au avut şi ei ocaziile lor, am avut şi noi. Nu pot decât să-i felicit pe băieţi. Toţi cei care s-au regăsit în lotul Românei sunt jucătorii pe care mă voi baza şi în meciurile următoare”, a spus selecţionerul.

Au evoluat - România (selecţioner Victor Piţurcă): Tătăruşanu (46 Pantilimon) - Măţel (76 Luchin), Gardoş, D. Grigore, Raţ - Bourceanu, Pintilii - Chipciu (88 Grozav), Maxim (46 Maxim), Cr. Tănase (57 C. Lazăr) - Marica (67 Rusescu); Argentina (selecţioner Alejandro Sabella): Romero - Zabaleta, F. Fernandez, Basanta, Rojo - Gago (57 Biglia), Mascherano - Di Maria (90 Rodriguez), Messi, Higuain (77 Lavezzi), Aguero (57 Palacio). Spectatori: 45.034.