Elena Udrea rămâne cu averea. A scăpat de sechestru după eliberare

Elena Udrea rămâne cu averea colosală din România! ANAF a vrut să pună sechestru pe averea fostului ministru însă magistraţii au clasat dosarul pe motiv ca nu a fost deschis la instanţa corectă. Până când ANAF va intenta un alt proces, Elena Udrea scoate profit frumos de pe urma bunurilor, care nu sunt deloc de neglijat. Elena Udrea are o avere impresionantă. Cu toate că are probleme cu legea şi a stat închisă în Costa Rica, Elena Udrea nu-și va face griji niciodată pentru viitor. Averea sa a crescut după ce a divorţat de omul de afaceri Dorin Cocoş. În topul miliardarilor din 2014, Elena Udrea se află pe locul 335, cu 10 milioane de euro! În anul 2004, Elena Udrea a cumpărat o casă cu adevărat impunătoare, situată în una dintre cele mai bune zone ale Bucureştiului. Aici are o casa de 169 mp, casa care valoreaza cel putin cateva sute de mii de euro.

Pe numele Elenei Udrea au existat zeci de imobile care, de-a lungul timpului, au fost pasate către apropiaţii ei. Printre ele se numără patru apartamente situate pe Strada Frederic Chopin, apartamente care au fost vândute cu sume cuprinse intre 130-170 mii euro către Mihai Victor Stroe, Carmen Mutu, Chirulescu și Adina Dinca. Pe langa cele patru apartamente, Udrea a mai vândut alte opt! Cel mai ieftin a fost cedat pentru 20.000 de euro lui Alin Cocoş, fiul fostului ei soţ, iar cel mai scump, cu peste un milion de euro, lui Alexandru Petculescu.

Pe lângă case şi apartamente, Elena Udrea a investit din anul 2014 şi în terenuri agricole.

Nici la capitolul mașini nu stă rău. Elena Udrea are trei autoturisme. De asemenea, se poate lăuda cu o colecţie impresionantă de bijuterii în valoare de 150.000 de euro. Mai mult, Elea Udrea este acţionar majoritar în patru companii şi are şase conturi bancare în euro şi lei. Conturile conţin nu mai puţin de un milion de lei și, respectiv, aproape 90.000 de euro.