Elena Udrea și Alina Bica, încarcerate la închisoarea de femei din Costa Rica

Elena Udrea şi Alina Bica au fost reţinute de poliţia din Costa Rica. Cornel Tăbăcaru, un om de afaceri român stabilit în Costa Rica, a declarat la Antena 3, că cele două sunt, la această oră, la închisoare de femei El Buen Pastor.

Pentru Udrea s-a primit o notificare roşie în baza de date Interpol pentru infracţiunile de mită şi abuz în serviciu, emise de Interpol Bucureşti. Conform sursei citate, ea ar fi fost arestată pe o arteră publică, în jurul orei locale 10,00, în sectorul Sabana Oeste. În cazul Alinei Bica s-a primit o notificare roşie în baza de date Interpol pentru infracţiunile de mită şi corupţie, emise tot de Interpol Bucureşti. Ea a fost arestată în jurul orei 14,00 tot pe o stradă din Sabana Oeste.

Jurnalista Sorina Matei a comentat informația pe Facebook, spunând că „este cam nasol pentru ele”:

„Cică madamele sunt deja la Buen Pastor, închisoarea de femei din San José, Costa Rica. Aruncaţi un ochi aici să vedeţi cum e la Buen Pastor. Cred că se roagă la deportare. Serviciul de Informaţii din Costa Rica, care potrivit comunicatului, a fost implicat în captură şi monitorizare, raportează direct preşedintelui în Costa Rica. Cam nasol pentru ele. Adică no way out. Atât timp cât Interpol cu DIS au pus în aplicare mandatul pe infracţiuni, înseamnă că infracţiunile sunt recunoscute de autorităţile din Costa Rica, aşa cum se arată şi în comunicatul oficial.”, scrie Matei, pe Facebook.

"În urma schimbului de date şi informaţii transmise prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cursul acestei nopţi, în Costa Rica, au fost localizate şi reţinute Udrea Elena Gabriela şi Bica Alina Mihaela", precizează Biroul de Presă al IGPR.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, preciza în luna iunie că procedura de extrădare din Costa Rica este posibilă, chiar dacă România nu are un tratat bilateral în acest sens.