Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 03 APRILIE 2024, în Constanța

02 Aprilie 2024, 21:01
Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.
Astfel, zonele afectate sunt:
intervalul orar: 08:00 - 16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- STRAZILE: STEFAN CEL MARE NR. 83-101 (NR.IMPARE), CUZA VODA NR. 69-80,
- LICEUL TEHNOLOGIC "I.N. ROMAN" (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 25) - STRADA CUZA VODA NR. 80,
- BLOC B - STRADA CUZA VODA NR. 78,
- B-DUL FERDINAND NR. 33-89A, RESPECTIV NR. 64-76,
- CLINICA STOMATOLOGIE "RADIUS DENT PROTECT"- B-DUL FERDINAND NR. 47,
- TEATRUL DE STAT CONSTANTA - SEDIUL ADMINISTRATIV B-DUL FERDINAND NR. 51C,
- SEDIUL "VEO WORLDWIDE SERVICES" CONSTANTA - BDUL FERDINAND NR. 53,
- CENTRUL MEDICAL CARDIOMED B-DUL FERDINAND NR 69,
- CABINET ORL "LUPAMED"- B-DUL FERDINAND NR. 73,
- CABINET "ACUPUNCTURA"- B-DUL FERDINAND NR. 87,
- DEALER AUTO "CARDINAL MOTORS"- B-DUL FERDINAND NR. 79
- BLOCURILE: BLOC C - STRADA ATELIERELOR NR. 2-2A,
- BLOC D B-DUL FERDINAND NR. 49,
- BLOCURILE: AR1, AR2, AR3 B-DUL FERDINAND NR. 69-79-89,
- BLOCURILE: A4, A5, A6, A7, A8 B-DUL FERDINAND NR. 53-61-71-77-87 (CLIENTI CASNICI, CABINETE MEDICALE SI SOCIETATI COMECIALE SITUATE LA PARTERUL BLOCURILOR), SEDIILE PNL CONSTANTA SI PNTCD CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR. 49,
- MAGAZIN "EDISTAR SMART HOME" (FOST "DIODA"), SUPERMARKET "MEGA IMAGE - TRAIAN"- STRADA TRAIAN NR. 52,
- "ASOCIATIA NEVAZATORILOR CONSTANTA"- STRADA TRAIAN NR. 56
- PUNCT TERMOFICARE (FOST RADET).
Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, modernizare sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.