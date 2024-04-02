Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 03 APRILIE 2024, în Constanța

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Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 03 APRILIE 2024, în Constanța

Administrație 02 Aprilie 2024 / 20:38 119 accesări

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.

Astfel, zonele afectate sunt:

intervalul orar: 08:00 - 16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • STRAZILE: STEFAN CEL MARE NR. 83-101 (NR.IMPARE), CUZA VODA NR. 69-80,
  • LICEUL TEHNOLOGIC "I.N. ROMAN" (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 25) - STRADA CUZA VODA NR. 80,
  • BLOC B - STRADA CUZA VODA NR. 78,
  • B-DUL FERDINAND NR. 33-89A, RESPECTIV NR. 64-76,
  • CLINICA STOMATOLOGIE "RADIUS DENT PROTECT"- B-DUL FERDINAND NR. 47,
  • TEATRUL DE STAT CONSTANTA - SEDIUL ADMINISTRATIV B-DUL FERDINAND NR. 51C,
  • SEDIUL "VEO WORLDWIDE SERVICES" CONSTANTA - BDUL FERDINAND NR. 53,
  • CENTRUL MEDICAL CARDIOMED B-DUL FERDINAND NR 69,
  • CABINET ORL "LUPAMED"- B-DUL FERDINAND NR. 73,
  • CABINET "ACUPUNCTURA"- B-DUL FERDINAND NR. 87,
  • DEALER AUTO "CARDINAL MOTORS"- B-DUL FERDINAND NR. 79
  • BLOCURILE: BLOC C - STRADA ATELIERELOR NR. 2-2A,
  • BLOC D B-DUL FERDINAND NR. 49,
  • BLOCURILE: AR1, AR2, AR3 B-DUL FERDINAND NR. 69-79-89,
  • BLOCURILE: A4, A5, A6, A7, A8 B-DUL FERDINAND NR. 53-61-71-77-87 (CLIENTI CASNICI, CABINETE MEDICALE SI SOCIETATI COMECIALE SITUATE LA PARTERUL BLOCURILOR), SEDIILE PNL CONSTANTA SI PNTCD CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR. 49,
  • MAGAZIN "EDISTAR SMART HOME" (FOST "DIODA"), SUPERMARKET "MEGA IMAGE - TRAIAN"- STRADA TRAIAN NR. 52,
  • "ASOCIATIA NEVAZATORILOR CONSTANTA"- STRADA TRAIAN NR. 56
  • PUNCT TERMOFICARE (FOST RADET).

Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, moderni​zare​ sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.

Taguri articol
E-Distribuție Dobrogeaîntrerupere curent electric
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