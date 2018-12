Este oficial! Ce fel de tichete valorice se vor da începând cu anul viitor

Tot mai multe firme aleg să le ofere angajaţilor diverse tipuri de tichete, cel mai des întâlnite fiind tichetele de masă. De altfel, tichetele cadou sunt vedeta acestei perioade. Ele pot avea orice valoare, însă acordate în limita a 150 de lei de persoană sunt scutite de taxe patronale, salariale şi nu sunt impozitate. În plus, pot fi deductibile din fondul de salarii, dacă nu depăşesc plafonul de 5%. Up Romania, unul dintre principalii emitenţi de tichete valorice, estimează că anul viitor angajaţii vor primi şi un alt tip de tichete. "Pregătim lansarea pe piaţa din România a tichetelor culturale. În Franţa, spre exemplu, acestea sunt folosite de mulţi ani, cu un real succes, în special în rândul angajaţilor tineri, interesaţi de cultură, artă, evenimente culturale. Credem că, atât companiile, cât şi angajaţii, sunt pregătiţi pentru un astfel de instrument de motivare, în special industriile creative, tech şi mediile antreprenoriale. În afară de acest nou tip de tichet, pregătim lansarea cardului cadou Up Cadou, varianta electronică, modernă şi simplu de utilizat, a bine cunoscutului tichet cadou", a declarat Elena Pap, director Up Romania. Din categoria tichetelor speciale fac parte voucherele de vacanţă. "Anul acesta, spre exemplu, acordarea acestora persoanelor care lucrează în sectorul public a dus la o adevărată efervescenţă a turismului local. Cu voucherele Chèque Vacances, redenumite în prezent Up Vacanţă, zeci de mii de angajati români s-au bucurat de o vacanţă în staţiunile şi locurile turistice din România", adaugă ea. Directorul Up România spune că mai mult de jumătate dintre companiile din România acordă tichete de masă, atât pe suport de hârtie, cât şi sub forma de card. Dintre acestea, în jur de 65%, cu ocazia anumitor evenimente - Crăciun, Paste, 8 Martie, 1 Iunie, 1 Decembrie, ziua companiei - îşi recompensează angajaţii cu tichete cadou.

"De peste 20 de ani, de când sistemul de tichete este implementat în România, putem spune că acordarea de tichete, şi aici mă refer în special la cele de masă, a devenit un reflex la angajare, atât din partea angajatorului, cât şi din partea angajatului. Tichetele de masă reprezintă acel beneficiu fără de care un pachet salarial nu este suficient de convingător", precizează Elena Pap.

Pe de altă parte, tichetele cadou sunt o alternativă modernă, eficientă şi accesibilă de motivare a angajaţilor.

"Orice angajator care doreşte să ofere un bonus ar trebui să aibă tichetele cadou ca primă alegere, pentru că acestea nu numai ca oferă accesul la cadoul mult dorit, dar oferă beneficii fiscale demne de luat în considerare", punctează ea.

Un studiu asupra percepţiei sistemului de tichete valorice, realizat de Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete (APET) împreună cu GfK, a relevat că 84% dintre angajatorii care acordă tichete valorice apreciază avantajele fiscale asociate sistemului de tichete, iar 75% consideră că acordarea de tichete valorice a condus la îmbunătăţirea atmosferei la locul de muncă şi, respectiv, la creşterea productivităţii angajaţilor. 80% dintre angajatorii care acordă tichete valorice susţin că tichetele de masă sunt esenţiale pentru bunul mers al afacerii lor, iar unul din trei respondenţi menţionează contribuţia acestora la reducerea absenteismului în rândul salariaţilor.

"În concluzie, principalele motive pentru care companiile din România aleg să îşi motiveze salariaţii prin intermediul tichetelor de masă constau în optimizarea costurilor prin facilităţile fiscale şi creşterea motivării angajaţilor, cu impact direct asupra competitivităţii companiei, a atragerii şi retenţiei de personal. Pe de altă parte, angajatorii care nu acordă încă tichete valorice au un grad mai mic de conştientizare a avantajelor şi beneficiilor acestora, precum şi constrângeri financiare mai mari", subliniază Pap.

Întrebată ce cadouri obişnuiesc cel mai des să le facă angajatorii angajaţilor, ea spune că beneficiarii tichetelor cadou preferă să cumpere electronice şi electrocasnice, îmbrăcăminte şi încălţăminte, cosmetice, obiecte de decor sau bricolaj.