Eures: Vreţi să munciţi în străinătate? Iată oferta!

Angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin intermediul reţelei Eures, un număr de 1.396 de locuri de muncă, cele mai multe în Germania, Spania şi Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în Germania sunt disponibile 709 locuri de muncă, majoritatea pentru manipulant bagaje şi şofer manipulare bagaje, în Spania sunt 163 de posturi, majoritatea pentru agricultori, iar în Malta sunt 155 de locuri, majoritatea pentru şoferi de autobuz. De asemenea, Marea Britanie oferă oferă 116 posturi, majoritatea pentru lucrători în agricultură, Olanda - 106, cele mai multe pentru culegători de căpşuni, iar Cehia are 31 de locuri, majoritatea pentru forjori şi operatori CNC. Nu în ultimul rând, Danemarca are 30 de locuri de muncă, Belgia - 26, Polonia - 20, Norvegia - 15, Luxembourg - 10, Ungaria - 10, Slovenia - 4, iar Finlanda are un loc de muncă pentru ospătar.