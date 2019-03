Eurodeputatul PSD Ţapardel: „Iohannis duce cinismul pe cele mai înalte culmi”

19:38:32 / 06 Martie 2019

Cum un bugetar, fiu de militian, este acum milionar in Euro si latifunduiar!!??

Vreau să știu și eu cum și-a făcut Dragnea moșia aia pe care o are în Alexandria, cum are el păduri cu vânat, lacuri cu pești!!? Cum? Da unde!??. Oameni buni, Romani cinstiti, nu va mai lasati prostiti de vorbele hotilor, de trusturiloe media tv ale infractorilor care-au nenorocit tara si pe noi toti! Noi, cei multi, care muncim si traim cinstit de ce nu putem avea NIMIC! Nu mai aparati HOTII pentru ca astia sunt CALAII Romaniei si ai nostrii si, pentru toate HOTIILe si furaciunile trebuie JUDECATI, averea lor confiscata si intoarsa la BUGETUL STATULUI pe care l-au furat, din care sa traim bine cu totii. Mai intreb odata, intrebati-va si voi: cum și-a făcut Dragnea moșia aia pe care o are în Alexandria, cum are el păduri cu vânat, lacuri cu pești!!? Cum? Da unde!??.