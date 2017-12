Evenimente religioase la Constanța

13:05:02 / 09 Noiembrie 2015

mda

ridica astia la biserici de ti se face greata . pentru ca generatiile viitoare sa aiba ce darama cu buldozerul si in locul lor sa ridice spitale, centre educationale, parculete sau spatii sportive de joaca pentru copii si tineret. Au inceput frenetic sa ridice si capele ca deh nu putem sa mai stam cu mortul in sufragerie pe masa la bloc , in loc sa se ridice un crematoriu , vedemi-as cenusa aruncata in mare...in loc sa ma manance viermii in pamant la cimitir.