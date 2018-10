Evenimente religioase, la Constanța

Marți, 30 octombrie, de la ora 23.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Patru Martiri de la Niculițel” din municipiul Constanța (cartier Faleză Nord, str. Unirii, nr. 108 B). Miercuri, 31 octombrie, de la ora 18.00, la Curtea Brâncovenească se va desfășura conferința: „România la Centenar – 1918 – 2018 (etape majore spre România Mare: 1859, 1878, 1918)”, dedicată centenarului Marii Uniri. Conferința va fi susținută de către prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti, de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște și de către istoricul Dr. Ion Constantin, în prezența IPS Teodosie. Organizatori sunt: prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu și asist. Univ. dr. Ionuț Chircalan.

Joi, 1 noiembrie, de la ora 11.00, în Sala Senatului din cadrul campusului Universității „Ovidius” va avea loc conferința națională „140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România”, susținută de către: prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti (de la Universitatea Valahia din Târgoviște), prof. dr. Ion Constantin, istoric și diplomat, pr. conf. univ. dr. Claudiu Constantin Cotan (Universitatea „Ovidius”, Constanța), dr. Andreea Maria Croitoru-Athanasiu și lect. univ. dr. Dumitru Carabaș (Universitatea „Ovidius”, Constanța). Evenimentul se desfășoară sub patronajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Conferința se va încheia cu un recital susținut de către Corala ortodoxă „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului. Organizatori sunt: Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius”, prof. Univ. dr Gheorghe Anghelescu și asist. univ. dr. Ionuț Chircalan. Sâmbătă, 3 noiembrie, Biserica Ortodoxă cinstește Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida. Cu acest prilej, vineri, 2 noiembrie, de la ora 18.00, IPS Teodosie va oficia Vecernia mare cu Litie, urmată de Taina Sfântului Maslu, de la ora 20.00, la schitul Cloșca, care îl are ocrotitor pe Sfântul M. Mc. Gheorghe. Joi, 8 noiembrie, Biserica Ortdoxă cinstește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri. Cu acest prilej, sâmbătă, 3 noiembrie, de la ora 8.30, ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Strunga, ce are unul dintre hramuri „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

Duminică, 4 noiembrie, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va răspunde invitației PS Visarion, Episcopul Tulcii, și va face parte din soborul de arhierei care va oficia slujba de sfințire a mozaicului mănăstirii Cocoș din județul Tulcea.