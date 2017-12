Excelenţa şi inovaţia în cercetarea ştiinţifică, premiate de Academia Oamenilor de Știință

Academia Oamenilor de Știință din România a decernat premiile pentru excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru anul 2015. Evenimentul a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din București, în prezenţa unui public select, format din membri ai corpului academic, cercetători ştiinţifici, oameni de cultură, studenţi. Premiile Academiei Oamenilor de Știință din România, onorifice, fără o componentă financiară, au fost acordate pe secţiuni, pentru domenii fundamentale ale cercetării ştiinţifice: Ştiinţe Matematice, Ştiinţe Fizice, Ştiinţe Chimice, Ştiinţe Tehnice, Ştiinţe Militare, Ştiinţe Agricole, Silvicultură şi Medicină Veterinară, Ştiinţe Medicale, Ştiinţe Economice, Juridice, Sociologie, Ştiinţe Istorice şi Arheologice.

LUCRĂRI PREMIATE Între lucrările premiate, se numără: la Secţiunea Ştiinţe Matematice, Premiul „Nicolae Teodorescu”, pentru contribuții deosebite în combinatorică și teoria algoritmilor, Mircea Merca; la Secţiunea Ştiinţe Fizice, Premiul „Șerban Țițeica”, „Nanoparticles’ Promises and Risks. Characterization, Manipulation, and Potential Hazards to Humanity and the Environment“, Editura Springer, 2015, de Mihai Lungu, Adrian Neculae, Mădălin Bunoiu, Claudiu Biriș; Secţiunea Științe Chimice, Premiul „Mircea Banciu”, „Exotic Properties of Carbon Nanomatter Advances in Physics and Chemistry“, Editura Springer, 2015, de Mihai V. Putz, Ottorino Ori; la Secţiunea Științe Tehnice, Premiul „Hermann Oberth”, „Analiză dimensională, similitudine și modelare“, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2015, de Mircea Degeratu; Premiul „Martin Bercovici”, „O istorie neromanţată a Porţilor de Fier“, Editura Hidroconstrucţia, 2015, de Felix Scvorțov; la Secţiunea Ştiinţe Militare, Premiul „Mareșal Constantin Prezan”, „Pietre de hotar românesc“, Editura Paideia, 2015, Ordinul Militar de România; la Secţiunea Ştiinţe Agricole, Silvicultură şi Medicină Veterinară, Premiul „Gherasim Constantinescu”, „Pagini din istoria și actualitatea viticulturii“, Editura Lexon, Chișinău, 2015, de Boris Găină, Eugeniu Alexandrov; Premiul „Amilcar Vasiliu”, trilogia publicată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara ”Regele Mihai I al României” - „Monografie“, „Istoria Trăită“, „Istoria în Imagini 1945-2015“, Editura Agroprint, 2015, de Paul Pîrșan, Gallia Butnaru, Ioan Sărac, Horea Butnariu, Liviu Nadiș; Secţiunea Ştiinţe Medicale, Premiul „Arthur Kreindler”, pentru progres științific în neurogenetică, Magdalena Budișteanu; Premiul „Carol Davila”, „Istoria universală a medicinei și farmaciei“ (2 vol.), Editura Academiei Române, 2015, de Radu Iftimovici; Premiul „Petre Brânzei”, „Endocrinologie Clinică“, Editura Național, 2015, de Constantin Dumitrache, Diana Loreta Păun, Laura Samantha Iconaru, Iuliana Gherlan; Premiul „Eugen Proca”, „Cancerul de prostată local avansat și metastazat“, Editura Pim, 2015, de Cătălin Pricop, Dan Mischianu, Orsolya Martha; Secţiunea Ştiinţe Economie, Juridice, Sociologie, Premiul „Nicholas Georgescu Roegen”, „Organizational Knowledge Dynamics. Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation“, IGI Global, Hershey, PA, 2015, de Constantin Brătianu; Premiul „Anghel Rugină”, „Fereastră de oportunităţi şi provocări pentru România“, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2015, de Nicolae Dănilă; Premiul „Tudor Popescu”, „Tratat de dreptul muncii“, Editura Universul Juridic, 2015, de Alexandru Țiclea; Premiul „Henry Stahl”, „Nonlinear Dynamics of Financial Crises How to Predict Discontinuous Decisions“, Academic Press, Elsevier, 2015, de Ionuț Purica; la Secţiunea Ştiinţe Istorice și Arheologice, Premiul „Grigore Gafencu”, „Portul tradițional de sărbătoare din județul Neamț“, Editura C.M. Imago, 2015, de Elena Florescu, Florentina Buzenschi; Premiul „Aurelian Sacerdoțeanu”, „Ioan Hudiță, istoric, om politic și autor de jurnal“, Editura Enciclopedică, 2015, de Ion Solcanu; Premiul „Andrei Oţetea”, „România și „alianțele germane” 1879-1914“, Editura Junimea, 2015, de Gheorghe Cliveti; Premiul „Dimitrie Cantemir”, „Comisia Centrală de la Focșani, 10 mai 1859 - 12 februarie 1862“, Editura Pallas, 2015, de Jipa Rotaru, Horia Dumitrescu. În cadrul Galei de Premiere, au avut loc un recital muzical susţinut de Corul Facultăţii de Teologie al Universităţii Valahia, din Târgovişte, şi un recital de muzică clasică, performat de Andreea Ilie (mezzosoprană), Opera Română, Diana Florea (soprană), Viena, şi prof. univ. dr. Doru-Sabin Delion (pian), vicepreşedinte AOSR.

ÎNCĂRCĂTURĂ SPIRITUALĂ În cadrul Galei de Premiere, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, care a fost şi amfitrionul manifestării, a declarat: „Premiile pe care le acordăm, doar onorifice, dar cu o mare încărcătură spirituală, apreciază cercetarea performantă, exprimată prin lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică şi academică. Operele premiate reprezintă contribuţii valoroase, originale şi inovative, unele de avangardă, la nivel internaţional, în diversele domenii ale cunoaşterii pe care le reprezintă. Prin aceste premii, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi manifestă înalta apreciere pentru calitate şi excelenţă, pentru performanţă, originalitate, creativitate şi inovativitate în cercetarea ştiinţifică. Cercetarea, în viziunea noastră, alături de educaţia academică, stă la originea dezvoltării şi progresului, este forţa motrice a societăţii şi a economiei. În ceea ce ne priveşte, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi aduce contribuţia, prin programele şi proiectele de cercetare pe care le desfăşoară, la progresul cunoaşterii ştiinţifice româneşti. Nu lipsit de relevanţă este faptul că unii dintre cei premiaţi sunt membri ai AOSR. Încă o dată constatăm că România are resurse puternice în domeniul cercetării, al inteligenţei, creativităţii şi originalităţii. Este, de altfel, o realitate recunoscută şi apreciată pe plan internaţional, în mod superlativ, de marile instanţe mondiale ale cercetării de vârf, de la Silicon Valley la CERN. Este un lucru care nu poate decât să ne bucure şi să ne facă încrezători în viitorul ţării noastre”.